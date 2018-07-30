Двух хоккеистов «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную

Вратарь Алексей Красиков оказался в числе приглашённых в олимпийскую сборную
Вратарь Алексей Красиков оказался в числе приглашённых в олимпийскую сборную

Два игрока новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» отправятся на предсезонный сбор в олимпийскую сборную.


«Хоккеисты "Сибири" — защитник Николай Демидов и вратарь Алексей Красиков — получили вызов в олимпийскую сборную России, которая примет участие в предсезонном турнире в Сочи — Sochi Hockey Open с 3 по 8 августа», — сообщает пресс-служба «Сибири».


Таким образом игроки пропустят финский сбор «Сибири» и присоединятся к команде 10 августа. В этот день в Финляндии пройдёт заключительная контрольная игра с клубом с «ХПК».



А сезон в Континентальной хоккейной лиге новосибирцы начнут 2 сентября — календарь игр можно посмотреть здесь.

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