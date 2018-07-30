Выбирай любого: избирком окончательно определился с кандидатами в губернаторы Новосибирской области
Избирательная комиссия Новосибирской области закончила регистрацию кандидатов в губернаторы — на выборы попали четыре человека, которых выдвинули региональные отделения политических партий «Справедливая Россия», ЛДПР, «Народный альянс» и «Единая Россия».
Сегодня, 30 июля, избирком зарегистрировал двух последних кандидатов — 47-летних Дмитрия Савельева (ЛДПР) и Андрея Травникова («Единая Россия»). Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.
Конкуренцию на выборах им составят 46-летний Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и 58-летний Георгий Михайлов («Народный альянс»), которых избирательная комиссия зарегистрировала в пятницу, 27 июля.
Ранее ещё один потенциальный кандидат в губернаторы — представитель российской экологической партии «Зеленые» Владимир Кириллов отказался участвовать в выборах.
Прежний губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ушёл в отставку в октябре 2017 года. Сейчас обязанности главы региона временно исполняет бывший мэр Вологды Андрей Травников. Выборы нового губернатора пройдут 9 сентября.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото ldpr.ru (1), Александра Ощепкова (2), novosibirsk.izbirkom.ru (3, 4), фото на превью Ольги Бурлаковой