Выбирай любого: избирком окончательно определился с кандидатами в губернаторы Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области закончила регистрацию кандидатов в губернаторы — на выборы попали четыре человека, которых выдвинули региональные отделения политических партий «Справедливая Россия», ЛДПР, «Народный альянс» и «Единая Россия».


Сегодня, 30 июля, избирком зарегистрировал двух последних кандидатов — 47-летних Дмитрия Савельева (ЛДПР) и Андрея Травникова («Единая Россия»). Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.


Дмитрий Савельев идёт на выборы от регионального отделения ЛДПР
Дмитрий Савельев идёт на выборы от регионального отделения ЛДПР


Андрея Травникова выдвинуло местное отделение партии «Единая Россия»
Андрея Травникова выдвинуло местное отделение партии «Единая Россия»


Конкуренцию на выборах им составят 46-летний Анатолий Кубанов («Справедливая Россия») и 58-летний Георгий Михайлов («Народный альянс»), которых избирательная комиссия зарегистрировала в пятницу, 27 июля.


Анатолий Кубанов стал кандидатом в губернаторы от партии «Справедливая Россия»
Анатолий Кубанов стал кандидатом в губернаторы от партии «Справедливая Россия»


Георгий Михайлов — кандидат от «Народного альянса»
Георгий Михайлов — кандидат от «Народного альянса»


Ранее ещё один потенциальный кандидат в губернаторы — представитель российской экологической партии «Зеленые» Владимир Кириллов отказался участвовать в выборах.


Прежний губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ушёл в отставку в октябре 2017 года. Сейчас обязанности главы региона временно исполняет бывший мэр Вологды Андрей Травников. Выборы нового губернатора пройдут 9 сентября.

Прочтений: 1419
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено