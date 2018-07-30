Мэр Локоть о Дне ВДВ: «Верим, что город устоит»

День Воздушно-десантных войск пройдёт 2 августа в Центральном парке
День Воздушно-десантных войск пройдёт 2 августа в Центральном парке

В Новосибирске готовятся к очередному празднованию Дня Воздушно-десантных войск, который пройдёт 2 августа.


«Готовимся ко 2 августа, Дню ВДВ, — сообщил мэр Анатолий Локоть 30 июля во время аппаратного совещания в областном правительстве. — Верим, что город устоит».


Возложение венков на Монументе Славы начнётся 2 августа в 10:00. Остальные мероприятия традиционно пройдут в Центральном парке. 


«На самом деле по программе практически ничего не изменилось. Только будет полпред ещё, — уточнила главный специалист отдела военно-патриотической, спортивной работы и связей с общественностью отделения ДОСААФ в Новосибирской области Елена Хлыстова. — Выставка оружия будет, выставка техники, будет больше детских программ».


29 июля свой профессиональный праздник отметили моряки. Мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского Флота, проходили на Михайловской набережной. 

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