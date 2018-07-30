Лето сделало паузу: северный воздух несёт в Новосибирск прохладную погоду

Сильной жары синоптики пока не ждут: в середине недели в Новосибирске пройдут небольшие дожди
Сильной жары синоптики пока не ждут: в середине недели в Новосибирске пройдут небольшие дожди

Новосибирские синоптики дали прогноз на первую половину начавшейся недели: погода будет умеренно тёплой, но без жары.


«У нас всё время сохраняется северная составляющая направления воздушных потоков, и [это] прохладная масса довольно-таки», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, во вторник, 31 июля, в Новосибирске будет без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью ожидается +10…+12 градусов, днём — +19…+21.


В последующие двое суток синоптики прогнозируют небольшие дожди, северо-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду. В среду, 1 августа, ночью будет +9…+11 градусов, днём — +20…+22. В четверг, 2 августа, ночная температура в Новосибирске останется на прежнем уровне, а дневная понизится до +15…+17 градусов.


Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.Погода.


Лето в этом году наступило почти на месяц позже, но это не помешало дачникам собрать урожай кабачков и малины — они уже ждут своих покупателей на прилавках. Корреспонденты НГС прошлись по уличным рядам садоводов и узнали, что уже созрело в их огородах и какие цены на дачных распродажах.

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