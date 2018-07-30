Власти назвали диагноз детей, массово заболевших в лагере в Заельцовском районе

Лагерь сейчас закрыт на дезинфекцию

Министерство труда и социального развития назвало диагноз детей и взрослых, из-за которых эвакуировали лагерь «Зелёная республика» в Заельцовском районе Новосибирска. Сейчас там идёт дезинфекция.







Роспотребнадзор и областные власти решили временно закрыть детский оздоровительный лагерь «Зелёная республика» в пятницу, 27 июля. Причиной стала вспышка инфекции — среди 300 отдыхающих заболели 11 человек, в том числе 9 детей.





Все дети, заболевшие в лагере, госпитализированы в больницу.







«Вирус, который вызвал данное заболевание, будет известен, скорее всего, [сегодня] после обеда либо завтра с утра. Но по клинике, скорее всего, это энтеровирусная инфекция.







Достаточно контагиозный (заразительный при прикосновении. — М.М.) путь передачи — как контактно-бытовой, так и воздушно-капельный, поэтому и была вызвана ситуация о приостановлении работы лагеря. За счёт того, что меры были приняты достаточно оперативно, заболевание не получило дальнейшего распространения», — рассказал сегодня врио министра труда и социального развития Ярослав Фролов.







Он подчеркнул, что сейчас в лагере продолжается дезинфекция — сроки её проведения глава министерства не уточнил.







В Роспотребнадзоре добавили, что консультируют родителей, как вернуть расходы на отдых и получить компенсацию за моральный вред.







Сегодня власти также сообщили, что в Новосибирске растёт число детей, заболевших корью, — в двух районах города выявили новые очаги заболевания. По словам врио министра здравоохранения Олега Иванинского, 24 человека попали в больницу.