Новосибирцы рассказали, куда тратят свои первые полмиллиона

Первый капитал новосибирцы спешат потратить на жильё

Большинство новосибирцев свой первый капитал в 500 тысяч рублей потратят на квартиру — к такому выводу пришли эксперты N1.RU по итогам опроса во «ВКонтакте».







За вклад в собственное жильё проголосовали 78,5% участников опроса. Примерно по 10% опрошенных выбрали покупку автомобиля и путешествия, а вот приобретение авто и квартиры одновременно с помощью кредитов стало самым непопулярным ответом. Всего в опросе приняли участие 1440 человек в возрасте от 24 до 34 лет.







По наблюдениям аналитиков, практически все россияне стремятся как можно быстрее обзавестись собственным жильём, хотя для большинства единственная возможность — это ипотека на десятки лет, отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.







«Благодаря снижению ипотечных ставок за последние два года переплата за среднюю новосибирскую квартиру сократилась на 31%, или 952,6 тысячи рублей, но она всё ещё большая. Например, при покупке квартиры за 3 миллиона рублей переплата при нынешней ставке за 15 лет составит 2,08 миллиона рублей», — подсчитала она.







Ранее эксперты сравнили рост цен на автомобили и недвижимость в Новосибирске: если квартиры за год подорожали лишь на 3,4%, то самая популярная марка машины — сразу на 25%.

