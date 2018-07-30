Новосибирцы рассказали, куда тратят свои первые полмиллиона
Большинство новосибирцев свой первый капитал в 500 тысяч рублей потратят на квартиру — к такому выводу пришли эксперты N1.RU по итогам опроса во «ВКонтакте».
За вклад в собственное жильё проголосовали 78,5% участников опроса. Примерно по 10% опрошенных выбрали покупку автомобиля и путешествия, а вот приобретение авто и квартиры одновременно с помощью кредитов стало самым непопулярным ответом. Всего в опросе приняли участие 1440 человек в возрасте от 24 до 34 лет.
По наблюдениям аналитиков, практически все россияне стремятся как можно быстрее обзавестись собственным жильём, хотя для большинства единственная возможность — это ипотека на десятки лет, отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.
«Благодаря снижению ипотечных ставок за последние два года переплата за среднюю новосибирскую квартиру сократилась на 31%, или 952,6 тысячи рублей, но она всё ещё большая. Например, при покупке квартиры за 3 миллиона рублей переплата при нынешней ставке за 15 лет составит 2,08 миллиона рублей», — подсчитала она.
Ранее эксперты сравнили рост цен на автомобили и недвижимость в Новосибирске: если квартиры за год подорожали лишь на 3,4%, то самая популярная марка машины — сразу на 25%.
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Лиза Пичугина
Фото Татьяны Фатеевой