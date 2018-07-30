24 новосибирца попали в больницу с корью

Ранее в региональном минздраве сообщали о 21 заболевшем корью в Новосибирской области – все они были без документов и приехали из другого региона .

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Анна Богданова

Фото из архива НГС

