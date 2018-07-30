24 новосибирца попали в больницу с корью

В городе выявлено два новых очага заболевания
В городе выявлено два новых очага заболевания

В Новосибирске растёт число детей, заболевших корью, — в двух районах города выявили новые очаги заболевания.


«Заболевших на данный момент — 23 ребенка, один взрослый», — рассказал врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский 30 июля.


По его словам, причина распространения заболевания среди детей — отсутствие вакцинации. 


Ранее в региональном минздраве сообщали о 21 заболевшем корью в Новосибирской области – все они были без документов и приехали из другого региона

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