Отвалившийся токоприёмник троллейбуса разбил стекло «Тойоте» на Большевистской

В ДТП никто не пострадал

Утром 30 июля на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска оторвавшийся токоприёмник троллейбуса отлетел в «Тойоту» и повредил ей стекло.







ДТП произошло в районе театра «Старый дом».







«Троллейбус двигался на спуск <…> со стороны Октябрьского моста на Большевистскую. У него отвалилась головка токоприемника и упала на автомобиль "Тойота", который двигался позади него», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».







По данным аваркомов, в ДТП никто не пострадал.







Происшествие случилось в районе театра «Старый дом»





«Тойота» ехала позади троллейбуса





В прошлом месяце ещё одно необычное ДТП случилось на улице Жуковского в Заельцовском районе — оторвавшееся колесо BMW отлетело во встречный автомобиль.