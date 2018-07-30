Отвалившийся токоприёмник троллейбуса разбил стекло «Тойоте» на Большевистской

В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал

Утром 30 июля на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска оторвавшийся токоприёмник троллейбуса отлетел в «Тойоту» и повредил ей стекло. 


ДТП произошло в районе театра «Старый дом».


«Троллейбус двигался на спуск <…> со стороны Октябрьского моста на Большевистскую. У него отвалилась головка токоприемника и упала на автомобиль "Тойота", который двигался позади него», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По данным аваркомов, в ДТП никто не пострадал.


Происшествие случилось в районе театра «Старый дом»
Происшествие случилось в районе театра «Старый дом»


«Тойота» ехала позади троллейбуса
«Тойота» ехала позади троллейбуса


В прошлом месяце ещё одно необычное ДТП случилось на улице Жуковского в Заельцовском районе — оторвавшееся колесо BMW отлетело во встречный автомобиль.

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