Напал на жертву с ножом: полиция объявила в розыск молодого мужчину

Подозреваемый был одет в спортивную одежду с логотипом российского флага

Новосибирские полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с крепким телосложением, которого подозревают в тяжком преступлении.







Ориентировку с фотороботом распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.







Как сообщается в ориентировке, мужчине на вид 25–35 лет, у него крепкое телосложение. Рост подозреваемого — около 180 сантиметров. «Был одет в темную спортивную одежду с логотипом российского флага на груди, чёрную бейсболку», — сообщили в полиции.







В МВД пояснили, что мужчину разыскивают за причинение тяжкого вреда здоровью. Преступление произошло 25 июня в 1:20 в гаражах возле дома № 2 на улице Территория Горбольницы.





Корреспонденту НГС в пресс-службе уточнили, что подозреваемый ударил мужчину ножом.







Всех, кто узнал подозреваемого, а также очевидцев преступления полицейские просят позвонить по телефонам: 232–10–02, 232–28–80, 232–70–89.







Ранее полицейские объявили в розыск мужчину с хриплым голосом, которого подозревают в преступлении против ребёнка, — происшествие случилось в Центральном районе Новосибирска.