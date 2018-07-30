Напал на жертву с ножом: полиция объявила в розыск молодого мужчину
Новосибирские полицейские попросили помочь им в розыске мужчины с крепким телосложением, которого подозревают в тяжком преступлении.
Ориентировку с фотороботом распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как сообщается в ориентировке, мужчине на вид 25–35 лет, у него крепкое телосложение. Рост подозреваемого — около 180 сантиметров. «Был одет в темную спортивную одежду с логотипом российского флага на груди, чёрную бейсболку», — сообщили в полиции.
В МВД пояснили, что мужчину разыскивают за причинение тяжкого вреда здоровью. Преступление произошло 25 июня в 1:20 в гаражах возле дома
Корреспонденту НГС в пресс-службе уточнили, что подозреваемый ударил мужчину ножом.
Всех, кто узнал подозреваемого, а также очевидцев преступления полицейские просят позвонить по телефонам: 232–10–02, 232–28–80, 232–70–89.
Ранее полицейские объявили в розыск мужчину с хриплым голосом, которого подозревают в преступлении против ребёнка, — происшествие случилось в Центральном районе Новосибирска.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф