Из реки Иня в Первомайском районе достали тело мужчины

Достать мужчину из воды спасателей попросили полицейские
Достать мужчину из воды спасателей попросили полицейские

Вечером 29 июля спасатели вытащили мёртвого мужчину из реки Иня в Первомайском районе Новосибирска.


В 19:40 полицейские попросили сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы поднять тело из реки Иня в районе улицы Молодогвардейской, сообщается в оперативной сводке Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.


По данным ведомства, в 21:00 спасатели достали погибшего из воды и передали полиции. «Причина гибели уточняется», — добавили в Центре.


Корреспондент НГС выясняет подробности.


В начале прошлой недели водолазы достали ещё одно окоченевшее тело из реки Мильтюш в Искитимском районе: мужчина лежал на трёхметровой глубине примерно в 100 метрах от берега.

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