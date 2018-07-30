Из реки Иня в Первомайском районе достали тело мужчины
Вечером 29 июля спасатели вытащили мёртвого мужчину из реки Иня в Первомайском районе Новосибирска.
В 19:40 полицейские попросили сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы поднять тело из реки Иня в районе улицы Молодогвардейской, сообщается в оперативной сводке Центра ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.
По данным ведомства, в 21:00 спасатели достали погибшего из воды и передали полиции. «Причина гибели уточняется», — добавили в Центре.
Корреспондент НГС выясняет подробности.
В начале прошлой недели водолазы достали ещё одно окоченевшее тело из реки Мильтюш в Искитимском районе: мужчина лежал на трёхметровой глубине примерно в 100 метрах от берега.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной из архива НГС