Новосибирцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку
Во II квартале 2018 года рынок ипотечных кредитов в Новосибирской области показал значительный рост.
К такому выводу пришли специалисты Объединённого кредитного бюро (ОКБ), проанализировав выдачу ипотечных кредитов за три месяца.
Как выяснили аналитики, в целом по России за апрель – июнь 2018 года банки выдали 319,74 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 642,36 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выданных ипотечных займов увеличилось на 48%, а объёмы кредитования — на 60%. Средний размер ипотечных кредитов вырос на 8%: с 1,86 до 2,01 миллиона рублей.
«Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавила Новосибирская область, где объёмы ипотечного кредитования выросли на 81%, а количество новых кредитов — на 63%. Высокие темпы роста объёмов ипотеки также отмечаются в Пермском крае — 79%, а также в Краснодарском крае — 68%», — рассказали в Объединённом кредитном бюро.
Медленнее всего объёмы ипотечных кредитов росли в Санкт-Петербурге (+36% ко II кварталу 2017 года).
Ранее аналитики РИА «Рейтинг» подсчитали, сколько нужно копить новосибирской семье, чтобы купить квартиру без ипотеки.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова