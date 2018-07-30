Новосибирцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку

Среди российских регионов Новосибирская область оказалась лидером по росту ипотечной закредитованности



Во II квартале 2018 года рынок ипотечных кредитов в Новосибирской области показал значительный рост.







К такому выводу пришли специалисты Объединённого кредитного бюро (ОКБ), проанализировав выдачу ипотечных кредитов за три месяца.







Как выяснили аналитики, в целом по России за апрель – июнь 2018 года банки выдали 319,74 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 642,36 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выданных ипотечных займов увеличилось на 48%, а объёмы кредитования — на 60%. Средний размер ипотечных кредитов вырос на 8%: с 1,86 до 2,01 миллиона рублей.







«Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавила Новосибирская область, где объёмы ипотечного кредитования выросли на 81%, а количество новых кредитов — на 63%. Высокие темпы роста объёмов ипотеки также отмечаются в Пермском крае — 79%, а также в Краснодарском крае — 68%», — рассказали в Объединённом кредитном бюро.







Медленнее всего объёмы ипотечных кредитов росли в Санкт-Петербурге (+36% ко II кварталу 2017 года).







Ранее аналитики РИА «Рейтинг» подсчитали, сколько нужно копить новосибирской семье, чтобы купить квартиру без ипотеки.