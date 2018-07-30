Новосибирцы стали чаще покупать квартиры в ипотеку

Среди российских регионов Новосибирская область оказалась лидером по росту ипотечной закредитованности
Среди российских регионов Новосибирская область оказалась лидером по росту ипотечной закредитованности

Во II квартале 2018 года рынок ипотечных кредитов в Новосибирской области показал значительный рост.


К такому выводу пришли специалисты Объединённого кредитного бюро (ОКБ), проанализировав выдачу ипотечных кредитов за три месяца.


Как выяснили аналитики, в целом по России за апрель – июнь 2018 года банки выдали 319,74 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 642,36 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выданных ипотечных займов увеличилось на 48%, а объёмы кредитования — на 60%. Средний размер ипотечных кредитов вырос на 8%: с 1,86 до 2,01 миллиона рублей.


«Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавила Новосибирская область, где объёмы ипотечного кредитования выросли на 81%, а количество новых кредитов — на 63%. Высокие темпы роста объёмов ипотеки также отмечаются в Пермском крае — 79%, а также в Краснодарском крае — 68%», — рассказали в Объединённом кредитном бюро.


Медленнее всего объёмы ипотечных кредитов росли в Санкт-Петербурге (+36% ко II кварталу 2017 года).


Ранее аналитики РИА «Рейтинг» подсчитали, сколько нужно копить новосибирской семье, чтобы купить квартиру без ипотеки.

Прочтений: 2023
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