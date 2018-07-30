В Новосибирске показали световое представление «Царь» (фото и видео)

На представление пришли множество новосибирцев
На представление пришли множество новосибирцев

В воскресенье, 29 июля, в 21.30 на фасаде собора Троице-Владимировского собора состоялся показ светового представления «Царь», посвящённый 1030-летию крещения Руси  100-летию гибели царской семьи. Финалом этого события стал фейерверк, который прошёл под дождём. Несмотря на непогоду, посмотреть представление собралось множество жителей Новосибирска и области.



Перед собравшимися выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон
Перед собравшимися выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон


Представление сибирякам понравилось
Представление сибирякам понравилось



Потрясающий праздник для прихожан
Потрясающий праздник для прихожан



Завершил всё грандиозный салют
Завершил всё грандиозный салют



Фейрверк был в финале представления «Царь»
Фейрверк был в финале представления «Царь»



Несмотря на дождь, большинство зрителей не разошлись до конца праздника
Несмотря на дождь, большинство зрителей не разошлись до конца праздника




29 июля в Новосибирске также отмечали День ВМФ России.


Прочтений: 148
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено