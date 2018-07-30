В Новосибирске показали световое представление «Царь» (фото и видео)
В воскресенье, 29 июля, в 21.30 на фасаде собора Троице-Владимировского собора состоялся показ светового представления «Царь», посвящённый 1030-летию крещения Руси 100-летию гибели царской семьи. Финалом этого события стал фейерверк, который прошёл под дождём. Несмотря на непогоду, посмотреть представление собралось множество жителей Новосибирска и области.
29 июля в Новосибирске также отмечали День ВМФ России.
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Валерий Иванов
Фото и видео Густаво Зырянова