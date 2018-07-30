В Новосибирске показали световое представление «Царь» (фото и видео)

На представление пришли множество новосибирцев

В воскресенье, 29 июля, в 21.30 на фасаде собора Троице-Владимировского собора состоялся показ светового представления «Царь», посвящённый 1030-летию крещения Руси 100-летию гибели царской семьи. Финалом этого события стал фейерверк, который прошёл под дождём. Несмотря на непогоду, посмотреть представление собралось множество жителей Новосибирска и области.











Перед собравшимися выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон





Представление сибирякам понравилось









Потрясающий праздник для прихожан









Завершил всё грандиозный салют









Фейрверк был в финале представления «Царь»









Несмотря на дождь, большинство зрителей не разошлись до конца праздника













29 июля в Новосибирске также отмечали День ВМФ России.



