Летняя школа талантливых детей: толпы вундеркиндов наводнили Академгородок

Учиться в Летней школе - мечта многих детей
Учиться в Летней школе - мечта многих детей

Сегодня, 29 июля, началась регистрация учащихся ежегодной Летней школы для старшеклассников, увлеченных точными науками. Пресс-служба СУНЦ НГУ сообщила, что в этом году учиться в Академгородок в самый разгар летних каникул приедут около 600 школьников из 36 регионов России, а также из Казахстана, Таджикистана и США.


Большинство учеников Летней школы – это победители и призёры Всесибирской открытой олимпиады школьников, которую в течение учебного года проводит СУНЦ, лучшие ученики Заочной школы СУНЦ, зимней школы юного физика «Архимед», победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ).



Большинство учеников Летней школы – это победители и призёры олимпиад
Большинство учеников Летней школы – это победители и призёры олимпиад



Вот-вот начнутся лекции и занятия
Вот-вот начнутся лекции и занятия




Справка: летняя школа СУНЦ НГУ – форма обучения, сочетающая летний отдых с учебными занятиями, которые ежедневно проводятся преподавателями высших учебных заведений. Идея собрать в новосибирском Академгородке во время летних каникул школьников, увлеченных физикой и математикой, принадлежала основателю Сибирского отделения Академии наук СССР академику Михаилу Лаврентьеву. Первая Летняя школа состоялась в июле-августе 1962 года. 


Недавно НГС писал о том, что СУНЦ НГУ вошёл в тройку лучших школ России.

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