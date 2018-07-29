Летняя школа талантливых детей: толпы вундеркиндов наводнили Академгородок

Учиться в Летней школе - мечта многих детей

Сегодня, 29 июля, началась регистрация учащихся ежегодной Летней школы для старшеклассников, увлеченных точными науками. Пресс-служба СУНЦ НГУ сообщила, что в этом году учиться в Академгородок в самый разгар летних каникул приедут около 600 школьников из 36 регионов России, а также из Казахстана, Таджикистана и США.







Большинство учеников Летней школы – это победители и призёры Всесибирской открытой олимпиады школьников, которую в течение учебного года проводит СУНЦ, лучшие ученики Заочной школы СУНЦ, зимней школы юного физика «Архимед», победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ).











Большинство учеников Летней школы – это победители и призёры олимпиад









Вот-вот начнутся лекции и занятия













Справка: летняя школа СУНЦ НГУ – форма обучения, сочетающая летний отдых с учебными занятиями, которые ежедневно проводятся преподавателями высших учебных заведений. Идея собрать в новосибирском Академгородке во время летних каникул школьников, увлеченных физикой и математикой, принадлежала основателю Сибирского отделения Академии наук СССР академику Михаилу Лаврентьеву. Первая Летняя школа состоялась в июле-августе 1962 года.





Недавно НГС писал о том, что СУНЦ НГУ вошёл в тройку лучших школ России.