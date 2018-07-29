Дорога на Алтай вошла в список самых опасных трасс России

Р256 «Чуйский тракт» - 536 погибших, 3816 раненых

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» назвал список самых опасных трасс России в 2017 году.







«В рейтинг вошли 22 федеральные трассы. В расчете индекса опасности учитывались: количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП, протяженность автодорог, население городов, расположенных вблизи автотрасс (свыше 50 000 чел.)», - уточнили исследователи.





Трасса Р256 «Чуйский тракт», соединяющая Новосибирск с Алтаем, заняла 4 место в списке с 536 погибшими и 3816 ранеными. Второе место заняла трасса Р254 «Иртыш» (направление на Омск) с 666 погибшими и 2411 ранеными. Трасса Р255 «Сибирь» (направление на Иркутск) заняла 3 место с 1390 погибшими и 6171 ранеными.





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