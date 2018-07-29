ДТП на улице Никитина: троллейбус не успел затормозить

Водитель троллейбуса не успел среагировать
Водитель троллейбуса не успел среагировать

Сегодня вечером в 21:00 на улице Никитина произошло ДТП с участием троллейбуса и иномарки. Троллейбус №8 и автомобиль Volkswagen Jetta двигались по улице Никитина со стороны улицы Грибоедова в сторону улицы Кирова. Перед перекрёстком Volkswagen замедлил движение и остановился на красный сигнал светофора, а водитель троллейбуса не успел среагировать и столкнулся с автомобилем «Фольксваген». После ДТП на улице Кирова образовалась пробка.



В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал



ДТП на улице Никитина: троллейбус не успел затормозить



Недавно НГС также сообщал о пожаре, случившимся в троллейбусе в центре Новосибирска на Красном проспекте.

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