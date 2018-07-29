Невнимательный водитель оставил Volkswagen без дверцы
Сегодня днём в 17:15 возле автовокзала на Красном проспекте произошло ДТП из-за невнимательности одного из водителей. В автомобиле Volkswagen Polo, припаркованном возле дороги, водитель неосмотрительно открыл дверь, с которой произошёл контакт у Suzuki SX4, который двигался по Красному проспекту.
«Пострадавших в ДТП, к счастью, нет, водитель автомобиля Volkswagen Polo признал свою вину», -сообщил корреспонденту НГС по телефону аварийный комиссар Дмитрий Житнюк.
Также НГС сегодня сообщал о ДТП на Гусинобродском шоссе: Lexus RX330 после удара снёс три пролета металлического ограждения дороги.
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Валерий Иванов
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»