Невнимательный водитель оставил Volkswagen без дверцы

Suzuki SX4 задел открытую дверцу
Suzuki SX4 задел открытую дверцу

Сегодня днём в 17:15 возле автовокзала на Красном проспекте произошло ДТП из-за невнимательности одного из водителей. В автомобиле Volkswagen Polo, припаркованном возле дороги, водитель неосмотрительно открыл дверь, с которой произошёл контакт у Suzuki SX4, который двигался по Красному проспекту.


«Пострадавших в ДТП, к счастью, нет, водитель автомобиля Volkswagen Polo признал свою вину», -сообщил корреспонденту НГС по телефону аварийный комиссар Дмитрий Житнюк.



ДТП из-за невнимательности водителя Volkswagen 
ДТП из-за невнимательности водителя Volkswagen 



Пострадавших в ДТП нет
Пострадавших в ДТП нет




Также НГС сегодня сообщал о ДТП на Гусинобродском шоссе: Lexus RX330 после удара снёс три пролета металлического ограждения дороги.

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