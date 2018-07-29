«Катер начинало сносить к плотине»: спасатели пришли на помощь морякам, отмечавшим День ВМФ на воде

Оперативная группа взяла катер на буксир
Оперативная группа взяла катер на буксир

Сегодня днём в 15:20 спасатели МАСС пришли на помощь отдыхающим на катере и отбуксировали к берегу судно с заглохшим двигателем, которое уже начинало сносить к плотине ГЭС. Происшествие случилось в Обском водохранилище в районе парка «У моря Обского». Четверо мужчин отмечали, по их словам, свой профессиональный праздник – День Военно-морского флота России, когда двигатель катера заглох.


«У них с двигателем какая-то проблема возникла и их начало потихоньку сносить к ГЭС. Они кричали и махали руками, потом воспользовались сигнальным пистолетом или ракетницей, точно пока не могу сказать. Сигнал увидели на спасательном посту, сообщили на станцию и к ним выдвинулась оперативная группа, дошли до них, взяли на буксир и сопроводили к берегу», - рассказал корреспонденту НГС по телефону начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.


Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ сегодня проходили в течение всего дня в Новосибирске и на Михайловской набережной Оби.

Прочтений: 1775
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено