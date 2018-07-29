«Катер начинало сносить к плотине»: спасатели пришли на помощь морякам, отмечавшим День ВМФ на воде

Оперативная группа взяла катер на буксир

Сегодня днём в 15:20 спасатели МАСС пришли на помощь отдыхающим на катере и отбуксировали к берегу судно с заглохшим двигателем, которое уже начинало сносить к плотине ГЭС. Происшествие случилось в Обском водохранилище в районе парка «У моря Обского». Четверо мужчин отмечали, по их словам, свой профессиональный праздник – День Военно-морского флота России, когда двигатель катера заглох.







«У них с двигателем какая-то проблема возникла и их начало потихоньку сносить к ГЭС. Они кричали и махали руками, потом воспользовались сигнальным пистолетом или ракетницей, точно пока не могу сказать. Сигнал увидели на спасательном посту, сообщили на станцию и к ним выдвинулась оперативная группа, дошли до них, взяли на буксир и сопроводили к берегу», - рассказал корреспонденту НГС по телефону начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.







Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ сегодня проходили в течение всего дня в Новосибирске и на Михайловской набережной Оби.

