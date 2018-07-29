Иномарка снесла забор после аварии на Гусинобродском шоссе

Автомобили получили значительные повреждения

Днём 29 июля на Гусинобродском шоссе на границе Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска столкнулись автомобили BMW, Lexus и Nissan.







Авария случилась около 16:30 недалеко от перекрёстка с улицей Волочаевской.





«BMW двигался по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Доватора, разворачивался на данном перекрестке в обратном направлении. Lexus RX330 двигался в прямом направлении по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Коминтерна и допустил столкновение с BMW, после чего отлетел в припаркованный Nissan Teana. "Лексус" после удара снёс три пролета металлического ограждения», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





После столкновения «Лексус» снёс три пролёта ограждения





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки из-за аварии на Гусинобродском шоссе собралась пробка длинной в 600 метров. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч.





Скорость автомобилей в потоке не превышает 7 км/ч





На днях на левом берегу произошла авария с пострадавшими: маршрутка попала в массовое ДТП на 2-й Станционной. Спасатели сообщали, что с места происшествия врачи увезли трёх человек.

