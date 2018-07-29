Футбол: «Сибирь» не смогла удержать победу в третьем матче сезона
Сегодня, 29 июля, новосибирские футболисты из команды «Сибирь» встретились с хабаровской командой СКА в матче 3-го тура Олимп – Первенства России по футболу.
Игра проходила в Хабаровске на стадионе имени В.И. Ленина.
Встреча завершилась с ничейным счётом 1:1. Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, голом отличился полузащитник «Сибири» Павел Киреенко. На 91-й минуте футболисты хабаровского СКА реализовали пенальти в ворота новосибирцев.
Следующая игра ФК «Сибирь» состоится 4 августа против команды «Спартак-2».
На днях болельщица ФК «Сибирь» Юлия Гилязетдинова получила два килограмма пельменей от новосибирского футбольного клуба за участие в необычном флешмобе.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/sibirfc