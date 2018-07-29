Фото: в Новосибирске празднуют день Военно-Морского Флота

Сегодня весь день в Новосибирске и на Михайловской набережной проходит празднование Дня Военно-Морского флота.







Праздник проходит на Михайловской набережной





Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, празднование Дня Военно-Морского Флота началось в 11:00, когда возле памятника Александру III в парке «Городское начало» собрались моряки в запасе.





На набережной собралось несколько десятков человек





В 11:30 в парке началась концертная программа: приветствие, поздравление и награждение актива ветеранских организаций ВМФ почётными грамотами и благодарственными письмами.





Многие пришли на набережную с Андреевским флагом





На Михайловской набережной прошёл митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота





На набережную пришли десятки новосибирцев





Справка: В Новосибирске и в Новосибирской области живут и трудятся более 25 тысяч моряков разных поколений. Новосибирская региональная общественная организация моряков и речников «Новосибирское морское собрание» создана в октябре 1998 года. Новосибирское морское собрание принимает активное участие в городских социально-значимых мероприятиях, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи.





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