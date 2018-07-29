Фото: в Новосибирске празднуют день Военно-Морского Флота

Сегодня весь день в Новосибирске и на Михайловской набережной проходит празднование Дня Военно-Морского флота.


Праздник проходит на Михайловской набережной
Праздник проходит на Михайловской набережной


Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, празднование Дня Военно-Морского Флота началось в 11:00, когда возле памятника Александру III в парке «Городское начало» собрались моряки в запасе. 


На набережной собралось несколько десятков человек
На набережной собралось несколько десятков человек


В 11:30 в парке началась концертная программа: приветствие, поздравление и награждение актива ветеранских организаций ВМФ почётными грамотами и благодарственными письмами.


Многие пришли на набережную с Андреевским флагом
Многие пришли на набережную с Андреевским флагом


На Михайловской набережной прошёл митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота
На Михайловской набережной прошёл митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота


На набережную пришли десятки новосибирцев
На набережную пришли десятки новосибирцев


Справка: В Новосибирске и в Новосибирской области живут и трудятся более 25 тысяч моряков разных поколений. Новосибирская региональная общественная организация моряков и речников «Новосибирское морское собрание» создана в октябре 1998 года. Новосибирское морское собрание принимает активное участие в городских социально-значимых мероприятиях, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи.


28 мая в Новосибирске отметили День пограничника: на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска открылся монумент воинам-пограничникам

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