В Новосибирске скончался известный медимагнат Яков Лондон

В Новосибирске в возрасте 54 лет после болезни скончался известный медиамагнат Яков Лондон.


Об этом со ссылкой на источники сообщили городские СМИ. 


Яков Лондон родился в 1964 году. Он окончил факультет автоматики и вычислительной техники Новосибирского электротехнического института. В 1995-м выдвинул проект координированного вещания на ряд городов Сибири и создал региональную телекомпанию NTSC. В 1999-2004 годах занимал должность председателя ГТРК «Новосибирск», создавал окружной информационный канал «Сибирь ТВ».


Яков Лондон был одним из основателей независимого новосибирского телевидения. В 1992 году он открыл телеканал НТН-4, проработавший до 2005 года.


В 1998 году Яков Лондон пережил покушение, организаторов которого осудили в 2000. После покушения медиамагнат остался инвалидом. В 2004 году участвовал в выборах мэра Новосибирска и дошел до второго тура, но уступил Владимиру Городецкому.


Яков Лондон — член Академии Российского телевидения с 2001 года. Награжден премией «Телезубр» в 2002 за развитие регионального телевидения, а также премией «ТЭФИ».

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