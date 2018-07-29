Коммунальная авария на Серебренниковской: из под асфальта забил фонтан

Днём 29 июля из-под асфальта на улице Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска забил фонтан.


Трубу прорвало во время испытаний в зоне ТЭЦ-2
Трубу прорвало во время испытаний в зоне ТЭЦ-2


Фотографию залитой улицы в редакцию НГС прислал читатель в 12:16.


«Это скорее всего водопровод, точно не канализационные стоки. Я на другой стороны дороги был. Началось буквально только-что. Пока лужа небольшая, но там фонтанчик сантиметров 20 в высоту», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографии Константин.


В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК), сообщили, что прорыв случился во время испытаний теплосетей в зоне ТЭЦ-2.


«В 10:10 прорвало трубу диаметром 700 мм. В 10:35 этот участок полностью отключили», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.


Из-за дефектов на теплотрассах в начале этой недели, 23 июля, провалился асфальт под припаркованной «Хондой» на улице Революции, спустя сутки образовалась глубокая яма на Большевистской возле театра «Старый дом», а потом испортилась плитка в парке «Городское начало»


Предыдущий масштабный потоп случился в центре Новосибирска в марте этого года: вода из прорвавшегося водопровода залила Вокзальную магистраль, улицы Ленина и Советскую. Из-за коммунальной аварии затопило магазин женской одежды и несколько баров в подвалах.

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