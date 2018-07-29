Большегруз столкнулся с «Хондой» на площади Будагова и собрал пробку
Утром 29 июля на площади инженера Будагова на границе Центрального и Октябрьского районов Новосибирска столкнулись автомобиль Honda и большегруз Scania.
Авария произошла около 11:00 на кольце площади Будагова.
«Scania, груженая щебенкой, и Honda двигались по площади Будагова, выезжали на Большевистскую в сторону Добролюбова. Водитель Honda остановился на светофоре, не видел, какой горит сигнал. Водитель Scania остановиться не успевал, пытался уйти от столкновения, но по касательной всё равно задел Honda», — описали ДТП в службе аварийных комиссаров «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал, но из-за аварии собиралась пробка.
Похожая авария случилась утром 11 июля на площади Энергетиков в Ленинском районе: столкнувшиеся легковушка и бензовоз собрали серьёзную пробку на площади Энергетиков.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus