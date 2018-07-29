Над правым берегом Оби поднялся столб чёрного дыма

Столб дыма наблюдали сразу в нескольких районах города
Столб дыма наблюдали сразу в нескольких районах города

Над Октябрьским районом Новосибирска поднялись клубы чёрного дыма.


Фотографию дыма в редакцию НГС прислал читатель около 10:40.


«Фотографию я сделал буквально полчаса назад из квартиры своей на МЖК, Виталия Потылицына. Дым как быстро появился, так же быстро и пропал. Не могу сказать точно, откуда это», — прокомментировал корреспонденту НГС автор фотографии.


По информации очевидцев в социальных сетях, пожар произошёл в Октябрьском районе города, на улице Добролюбова. Очевидцы сообщают, что горело строящееся здание.


Местная жительница рассказала корреспонденту НГС, что пожарные прибыли к горящему зданию на улице Нижегородской, 29А очень быстро.


«Живу рядом, с ребёнком гуляла и увидела дым. Пожарные быстро прилетели (пожарная часть в 1 квартале находится). Выезжающих из пожарной части было три, их по сигналу легко определить. Когда пошли домой, то навстречу ехала реанимация, но без спецсигналов. Я не стала смотреть, так как сильно пахло, я не хотела, чтобы дочь надышалась», — рассказала в переписке в соцсети «ВКонтакте» девушка.


Корреспондент НГС направил запрос в ГУ МЧС по Новосибирской области, чтобы узнать детали случившегося.


5 июня густой дым окутал окрестности Лесоперевалки: пожар на местном предприятии начался из-за того, что искра от болгарки попала в ёмкость с мазутом.

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