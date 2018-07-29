Военные из Китая и Зимбабве высадили в Новосибирске голубые ели
Иностранные разведчики, которые приехали на конкурс «Отличники войсковой разведки – 2018», посадили в Новосибирске Аллею дружбы.
По информации пресс-службы ЦВО, всего разведчики высадили 8 кедров и голубых елей — количество деревьев равно числу команд-участниц.
«Торжественная церемония прошла в день открытия международного конкурса. <…> положили начало доброй традиции, которой будут следовать участники конкурсов грядущих лет», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.
Военные из Китая, Казахстана, Зимбабве, Узбекистана, Беларуси и Армении прилетели в Новосибирск 20 июля. В аэропорту Толмачёво их встретили хлебом и солью. Специально для иностранных военных повара Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) разработали меню из 25 блюд.
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Александр Сильченко
Фото пресс-службы ЦВО