Котик с мячом и футбольные поля: уличные художники разрисовали строение на Большевистской

Фестиваль граффити проходил сегодня, 28 июля, на улице Большевистской
Фестиваль граффити проходил сегодня, 28 июля, на улице Большевистской

На стенах здания №125 на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска появились граффити на тему футбола.


Эти рисунки создали участники проходившего сегодня фестиваля граффити. Мероприятие организовал работающий в здании футбольный центр Sportbox при участии сообщества «Граффити Союз» в соцсети «ВКонтакте».


«Было порядка 10 участников — из <…> Барнаула, из Кемерово, и основная часть граффитистов была из Новосибирска», — рассказал корреспонденту НГС управляющий футбольным центром Николай Талалай.


По его словам, перед граффитистами стояла задача украсить стены рисунками на спортивную, преимущественно футбольную тематику. В итоге за несколько часов работы на здании появилось 9 новых граффити, включая изображение кубка — главного трофея чемпионата мира по футболу.


Николай Талалай уточнил, что фестиваль граффити организаторы совместили с футбольным праздником. Пока художники разрисовывали здание снаружи, внутри шли спортивные мероприятия: открытые уроки детских футбольных школ, которые базируются на площадке Sportbox, блиц-турниры по мини-футболу среди любительских команд и конкурсы на футбольную тематику для гостей и участников турнира. 


На мероприятие приехали не только новосибирские граффитисты, но и художники из Кемерово и Барнаула
На мероприятие приехали не только новосибирские граффитисты, но и художники из Кемерово и Барнаула


Над украшением стен художники работали несколько часов
Над украшением стен художники работали несколько часов


За это время им удалось нанести на здание 9 граффити
За это время им удалось нанести на здание 9 граффити


Среди прочих рисунков на здании появился футбольный кубок мира
Среди прочих рисунков на здании появился футбольный кубок мира


Фестиваль стрит-арта организаторы совместили с футбольным праздником
Фестиваль стрит-арта организаторы совместили с футбольным праздником


Ранее компания «2ГИС» нанесла на карту красивые и необычные граффити Новосибирска. Сейчас по запросу «стрит-арт» на сайте 2gis.ru можно увидеть фотографии нескольких десятков уличных рисунков. Каждая работа сопровождается кратким описанием.

Прочтений: 1252
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено