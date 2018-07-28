Котик с мячом и футбольные поля: уличные художники разрисовали строение на Большевистской

Фестиваль граффити проходил сегодня, 28 июля, на улице Большевистской

На стенах здания №125 на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска появились граффити на тему футбола.







Эти рисунки создали участники проходившего сегодня фестиваля граффити. Мероприятие организовал работающий в здании футбольный центр Sportbox при участии сообщества «Граффити Союз» в соцсети «ВКонтакте».







«Было порядка 10 участников — из <…> Барнаула, из Кемерово, и основная часть граффитистов была из Новосибирска», — рассказал корреспонденту НГС управляющий футбольным центром Николай Талалай.







По его словам, перед граффитистами стояла задача украсить стены рисунками на спортивную, преимущественно футбольную тематику. В итоге за несколько часов работы на здании появилось 9 новых граффити, включая изображение кубка — главного трофея чемпионата мира по футболу.







Николай Талалай уточнил, что фестиваль граффити организаторы совместили с футбольным праздником. Пока художники разрисовывали здание снаружи, внутри шли спортивные мероприятия: открытые уроки детских футбольных школ, которые базируются на площадке Sportbox, блиц-турниры по мини-футболу среди любительских команд и конкурсы на футбольную тематику для гостей и участников турнира.





На мероприятие приехали не только новосибирские граффитисты, но и художники из Кемерово и Барнаула





Над украшением стен художники работали несколько часов









За это время им удалось нанести на здание 9 граффити





Среди прочих рисунков на здании появился футбольный кубок мира





Фестиваль стрит-арта организаторы совместили с футбольным праздником





Ранее компания «2ГИС» нанесла на карту красивые и необычные граффити Новосибирска. Сейчас по запросу «стрит-арт» на сайте 2gis.ru можно увидеть фотографии нескольких десятков уличных рисунков. Каждая работа сопровождается кратким описанием.

