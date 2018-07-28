Видео: фонтан забил из-под асфальта рядом с оперным театром

Вечером 28 июля из-под асфальта недалеко от Новосибирского театра оперы и балета забил фонтан – потоки воды заливают улицу Серебренниковскую и Октябрьскую магистраль.





Видео с фонтаном и текущей по улицам водой в редакцию НГС прислала читательница. Она пояснила, что сняла ролик около 19:30.









Как сообщили корреспонденту НГС после публикации новости в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании», во время испытаний по зоне ТЭЦ-2 прорвало трубу диаметром 700 мм. «Начали поднимать давление "Теплосети", и в ходе подъёма давления ослабленный участок трубопровода повредился, и вода вышла фонтаном <...> В радиусе этого фонтана люди не пострадали, но, по предварительным данным, три машины повреждены камнями, которые отлетали, пока вода выходила. По всем этим случаям будут индивидуально работать наши сотрудники», – описали ситуацию в «СГК».





В пресс-службе добавили, что специалисты оперативно отключили воду на этом участке, также в ближайшее время они его огородят.









Предыдущий масштабный потоп случился в центре Новосибирска в марте этого года: вода из прорвавшегося водопровода залила Вокзальную магистраль, улицы Ленина и Советскую. Из-за коммунальной аварии затопило магазин женской одежды и несколько баров в подвалах.