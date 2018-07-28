Водитель микроавтобуса сбил толпу подростков и скрылся после ДТП

Сильнее всех пострадала 16-летняя девушка

Ночью 28 июля в Черепановском районе Новосибирской области водитель микроавтобуса въехал в компанию подростков: пострадали две девушки и два парня.







Сообщение о ДТП на улице Крылова в рабочем посёлке Посевная поступило в полицию в 2:30.







«Водитель микроавтобуса Toyota Town Ace сбил четырёх человек, которые доставлены в больницу. С места происшествия водитель скрылся. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили марку автомобиля, госномер, <…> личность и, естественно, место жительства водителя и через некоторое время задержали его», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции добавили, что в ДТП пострадали две девушки и два молодых человека в возрасте 16–19 лет. Самые серьёзные травмы получила 16-летняя девушка. В каком она сейчас состоянии и какие именно травмы у неё и у остальных пешеходов, в пресс-службе уточнить не смогли.







В группе «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что 16-летняя девушка пострадала особенно сильно, потому что водитель микроавтобуса на ней развернулся, чтобы скрыться с места аварии. Также в посте говорится о том, что найти водителя удалось по отвалившемуся госномеру.





«Состояние юношей и одной из девушек средней степени тяжести, у девушки 2002 года рождения состояние тяжелое, находится в реанимации», – сообщили в Центре ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области.





Несколько месяцев назад военный на «Хонде» выехал на тротуар на Коммунальном мосту и сбил толпу пешеходов, которые смотрели салют. В ДТП погибли трёхлетний ребёнок и его мать. Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил водителя к колонии-поселению.