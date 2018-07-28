Новосибирца отправили в колонию за насилие над 8-летней племянницей

Осуждённому предстоит провести 13 лет в колонии строгого режима
Осуждённому предстоит провести 13 лет в колонии строгого режима

В Новосибирске завершился суд над 39-летним жителем Дзержинского района, которого обвиняли в надругательстве над маленькой племянницей.


Преступление произошло в октябре 2017 года в трёхкомнатной съёмной квартире, в которой осуждённый жил со своей семьёй и родственниками жены, сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олёна Носок.


Как следует из материалов уголовного дела, в тот день вместе с осуждённым в квартире были его собственные дети и племянники — дети свояченицы. Пока все были заняты своими делами, мужчина пошёл со своей 8-летней племянницей в комнату и стал показывать ей порнофильмы по телефону. После этого он раздел девочку и совершил с ней «действия сексуального характера», рассказала помощник прокурора.


По её словам, после преступления мужчина попросил девочку не говорить об этом родителям, но вскоре они всё узнали.


«Мама приехала, видит, что у ребёнка на шее [небольшие ссадины]. Начала у неё досконально расспрашивать, что случилось. <…> В итоге девочка рассказала всю правду. <…> Родители поехали, написали заявление в Следственный комитет», — описала ситуацию Олёна Носок.


Как уточнила гособвинитель, свою вину мужчина не признал. Во время расследования уголовного дела он отказался давать показания, а в суде говорил, что девочка всё придумала.


«Но всё это <…> опровергалось в судебном заседании. Потому что есть многочисленные экспертизы, в том числе психологические, и педагог — классный руководитель — допрашивался, [все эти свидетельства говорят о том,] что девочка <…> никогда к фантазированию и ко лжи не была склонна», — рассказала помощник прокурора района.


По её словам, на этой неделе, 26 июля, Дзержинский районный суд Новосибирска признал 39-летнего мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Осуждённый получил 13 лет строгого режима. Кроме того, после выхода из колонии его свобода будет ограничена ещё на два года, в частности, мужчине нельзя будет выходить из дома по ночам и появляться в детских садах, школах и других учреждениях для детей и подростков.


Приговор в законную силу ещё не вступил.


В марте за похожие преступления Дзержинский районный суд Новосибирска отправил в колонию бывшего детдомовца: он получил 15 лет строгого режима из-за того, что надругался над семью подростками.

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