Избирком зарегистрировал первых кандидатов в губернаторы Новосибирской области
В пятницу, 27 июля, избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала первых двух кандидатов в губернаторы.
В документах на сайте избиркома сообщается, что комиссия приняла решение о регистрации 46-летнего новосибирца Анатолия Кубанова, выдвинутого региональным отделением партии «Справедливая Россия». Также избирком зарегистрировал кандидата от местного отделения партии «Народный альянс» — 58-летнего заместителя директора по развитию ООО «Центр правовой помощи» Георгия Михайлова.
Ещё один потенциальный кандидат в губернаторы — представитель российской экологической партии «Зеленые» Владимир Кириллов отказался участвовать в выборах.
«Принять к сведению заявление кандидата <…> о снятии его кандидатуры с досрочных выборов губернатора Новосибирской области», — говорится в постановлении избиркома.
Таким образом, из кандидатов, включившихся в предвыборную гонку, незарегистрированными пока остаются двое — Дмитрий Савельев (ЛДПР) и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников («Единая Россия»).
Прежний глава Новосибирской области Владимир Городецкий ушёл в отставку в октябре 2017 года. Выборы нового губернатора назначены на 9 сентября.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной