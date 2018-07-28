Водитель «Хонды» пострадала в аварии с «Ладой» на Немировича-Данченко

Авария произошла на пересечении Ватутина и Немировича-Данченко
Авария произошла на пересечении Ватутина и Немировича-Данченко

Сегодня, 28 июля, в Кировском районе Новосибирска произошло жёсткое ДТП: на перекрёстке Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись встречные Honda и ВАЗ-2114.


«Honda двигалась [по Немировича-Данченко] со стороны Горского и поворачивала в сторону "МЕГИ". ВАЗ-2114 ехал [навстречу] со стороны "Советской Сибири" в сторону Горского. При повороте налево девушка на "Хонде" не уступила ВАЗу, и произошло столкновение», — описали случившееся аварийные комиссары «Автоспас».


По их данным, авария случилась в десятом часу утра. Участники ДТП разошлись во мнениях, кто из них виноват. В столкновении пострадала водитель «Хонды» — у неё травма ноги.


Встречные машины не поделили перекрёсток: вину никто из водителей признавать не хотел
Встречные машины не поделили перекрёсток: вину никто из водителей признавать не хотел


Травму в ДТП получила водитель «Хонды»
Травму в ДТП получила водитель «Хонды»


Накануне на левом берегу произошла ещё одна авария с пострадавшими: маршрутка попала в массовое ДТП на 2-й Станционной. Спасатели сообщали, что с места происшествия врачи увезли трёх человек.

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