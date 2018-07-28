«Руки прочь от наших пенсий»: полторы тысячи разгневанных новосибирцев собрались возле ГПНТБ

Спустя полчаса после начала митинга число его участников увеличилось в полтора раза 
Спустя полчаса после начала митинга число его участников увеличилось в полтора раза 

Сегодня, 28 июля, в Новосибирске проходит очередной митинг против повышения пенсионного возраста — огромная толпа с плакатами и лозунгами вышла на площадку перед ГПНТБ. 


Акция протеста началась в 11:00. По наблюдениям корреспондента НГС, к этому времени на площади Пименова собралось около тысячи человек, но спустя полчаса число митингующих увеличилось примерно до полутора тысяч. 


«Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин <...> и до 63 лет для женщин. <...> По статистике уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963–1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет — ожидаемая продолжительность жизни первого женского "пореформенного" поколения 1971–1972 годов рождения — 73,6 года. Митинги и пикеты по всей стране стали ответом на действия правительства», — говорится в заявлении организаторов митинга.


В Новосибирске акции протеста против пенсионной реформы проходят с начала лета. Последний митинг состоялся два дня назад в парке «Городское начало»: на него собралось около 300 человек.


Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.


Митингующие развернули плакаты с провокационными лозунгами
Митингующие развернули плакаты с провокационными лозунгами


Акция протеста проходит на площади Пименова — она началась в 11:00
Акция протеста проходит на площади Пименова — она началась в 11:00


Митинг связан с тем, что правительство России объявило о планах поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63
Митинг связан с тем, что правительство России объявило о планах поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63


Участники митинга считают, что многие могут просто не дожить до пенсии
Участники митинга считают, что многие могут просто не дожить до пенсии




На акцию протеста пришли около полутора тысяч человек
На акцию протеста пришли около полутора тысяч человек


Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в Новосибирске с начала лета
Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в Новосибирске с начала лета


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