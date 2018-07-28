«Руки прочь от наших пенсий»: полторы тысячи разгневанных новосибирцев собрались возле ГПНТБ

Спустя полчаса после начала митинга число его участников увеличилось в полтора раза

Сегодня, 28 июля, в Новосибирске проходит очередной митинг против повышения пенсионного возраста — огромная толпа с плакатами и лозунгами вышла на площадку перед ГПНТБ.







Акция протеста началась в 11:00. По наблюдениям корреспондента НГС, к этому времени на площади Пименова собралось около тысячи человек, но спустя полчаса число митингующих увеличилось примерно до полутора тысяч.







«Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин <...> и до 63 лет для женщин. <...> По статистике уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963–1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет — ожидаемая продолжительность жизни первого женского "пореформенного" поколения 1971–1972 годов рождения — 73,6 года. Митинги и пикеты по всей стране стали ответом на действия правительства», — говорится в заявлении организаторов митинга.





В Новосибирске акции протеста против пенсионной реформы проходят с начала лета. Последний митинг состоялся два дня назад в парке «Городское начало»: на него собралось около 300 человек.







Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.







Митингующие развернули плакаты с провокационными лозунгами





Акция протеста проходит на площади Пименова — она началась в 11:00





Митинг связан с тем, что правительство России объявило о планах поднять пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63





Участники митинга считают, что многие могут просто не дожить до пенсии













На акцию протеста пришли около полутора тысяч человек





Митинги против повышения пенсионного возраста проходят в Новосибирске с начала лета





