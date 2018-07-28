«Руки прочь от наших пенсий»: полторы тысячи разгневанных новосибирцев собрались возле ГПНТБ
Сегодня, 28 июля, в Новосибирске проходит очередной митинг против повышения пенсионного возраста — огромная толпа с плакатами и лозунгами вышла на площадку перед ГПНТБ.
Акция протеста началась в 11:00. По наблюдениям корреспондента НГС, к этому времени на площади Пименова собралось около тысячи человек, но спустя полчаса число митингующих увеличилось примерно до полутора тысяч.
«Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин <...> и до 63 лет для женщин. <...> По статистике уже сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин. Для мужчин, появившихся на свет в 1963–1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет — ожидаемая продолжительность жизни первого женского "пореформенного" поколения 1971–1972 годов рождения — 73,6 года. Митинги и пикеты по всей стране стали ответом на действия правительства», — говорится в заявлении организаторов митинга.
В Новосибирске акции протеста против пенсионной реформы проходят с начала лета. Последний митинг состоялся два дня назад в парке «Городское начало»: на него собралось около 300 человек.
Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении 19 июля — среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова