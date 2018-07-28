Началась церемония прощания с разбившимся в Новосибирске пилотом

От самолёта, на котором летел Владимир Бардокин, остались только обломки

Сегодня, 28 июля, в Томске хоронят бизнесмена Владимира Бардокина, который погиб на этой неделе при крушении частного самолёта в Заельцовском районе Новосибирска.





Об этом сообщили в томской компании «ТрансСервис», которую возглавлял Владимир Бардокин.







«В 11:00 в городе Томске в Богоявленском соборе по адресу площадь Ленина, 7 будет совершаться заупокойная панихида о погибшем Бардокине Владимире Юрьевиче, директоре ООО "ТрансСервис", после чего пройдет погребение на кладбище Тихий Дол», — говорится на сайте компании.







Владимир Бардокин погиб 25 июля: в седьмом часу утра он сел за штурвал самолёта Cirrus в новосибирском аэропорту Северный и полетел в сторону Томска, но вскоре перестал выходить на связь. Жители Карьера Мочище и ЖК «Кедровый» сообщили в редакцию НГС, что слышали звук падающего самолёта.







Около 14:00 спасатели нашли разбившийся самолёт в лесу Заельцовского района — примерно в трёх километрах от аэропорта Северный.







«Воздушное судно ударилось в основание одной из берёз и полностью разрушилось. Пилот был выброшен из кабины и получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказывали в Муниципальной аварийно-спасательной службе.







Сейчас в случившемся разбираются следователи — они возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).







Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Как поясняла корреспонденту НГС и.о. старшего помощника руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Яна Стрижова, пока у следователей есть три стандартные версии произошедшего: неблагоприятная погода, техническая неисправность самолёта и ошибка пилотирования.







Также к расследованию авиакатастрофы подключился Межгосударственный авиационный комитет. По его данным, разбившийся самолёт принадлежал ООО «ТрансСервис».







На сайте этой компании сообщалось, что Владимир Бардокин занимает пост директора не первый год. Он стоял у истоков фирмы вместе с Виталием Зенкиным, который сейчас работает в ООО «ТрансСервис» директором по развитию бизнеса.





