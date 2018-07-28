Над Новосибирском началось самое длинное лунное затмение за 100 лет

Над городом разошлись облака - новосибирцы теперь могут увидеть редкое астрономическое явление

Трансляция обновляется

В небе над Новосибирском началось полное лунное затмение - оно будет самым долгим за 100 лет.


НГС в режиме онлайн следит за происходящим в небе - тучи и облака, которые скрывали небе днём разошлись и спутник земли стал виден.


Если вы решите присоединиться к нам, то фотографируйте Луну и присылайте нам снимки через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 


А вот на этих фото от нашего читателя можно заметить, что Луна стала красной - как обещали астрономы. Сейчас уже началась полная фаза затмения.


Фото Романа Сигитова, снято в селе Толмачёво
Фото Романа Сигитова, снято в селе Толмачёво


«В течение полной фазы лунного затмения мы видим так называемую красную или кровавую Луну — прямой солнечный свет на Луну не попадает, и поверхность нашего спутника освещается только преломленными в земной атмосфере лучами, имеющими характерный темно-красный цвет. Поэтому полные лунные затмения — это неожиданно хороший инструмент для изучения земной атмосферы. Если в атмосфере много пыли, например от вулканической деятельности или от пылевых бурь в пустыне, Луна станет темнее, чем обычно. При чистой земной атмосфере Луна будет достаточно светлой даже в полную фазу затмения», — объяснял замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Фото Романа Сигитова, снято в селе Толмачёво
Фото Романа Сигитова, снято в селе Толмачёво



Наш фотограф также присоединился к наблюдениям за Луной - посмотрите эти фото.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова



Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова



Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова




Также читатель Алексей снял видео с затмением





Начало теневого затмения в Новосибирске — 01:24, начало полной фазы — 02:30, конец полной фазы — 04:13. Конец теневого затмения — 05:19.


А наши коллеги из НГС.Омск ведут у себя в группе «ВКонтакте» онлайн-трансляцию с телескопа.




Луна в начале затмения. Фото Елены Громковой
Луна в начале затмения. Фото Елены Громковой


Новосибирцы уже начали выкладывать в соцсети фотографии с Луной.



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