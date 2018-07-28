В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП: столкнулись сразу несколько автомобилей

Подробностей ДТП на момент публикации не было

Сегодня ночью на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в которое попали сразу несколько автомобилей. По свидетельству очевидцев в ДТП участвовало четыре машины.







«В данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, пока неизвестно, есть ли пострадавшие и сколько автомобилей попало в это ДТП, подробностей пока нет», - сообщил корреспонденту НГС по телефону дежурный ГУ МВД по Новосибирской области.







Сегодня НГС также сообщал о другой массовой аварии, которая произошла утром в Ленинском районе Новосибирска – одним из участников ДТП стала маршрутка, а скорая увезла с места происшествия трёх человек.

