В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП: столкнулись сразу несколько автомобилей

Подробностей ДТП на момент публикации не было
Подробностей ДТП на момент публикации не было

Сегодня ночью на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в которое попали сразу несколько автомобилей. По свидетельству очевидцев в ДТП участвовало четыре машины.


«В данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, пока неизвестно, есть ли пострадавшие и сколько автомобилей попало в это ДТП, подробностей пока нет», - сообщил корреспонденту НГС по телефону дежурный ГУ МВД по Новосибирской области.


Сегодня НГС также сообщал о другой массовой аварии, которая произошла утром в Ленинском районе Новосибирска – одним из участников ДТП стала маршрутка, а скорая увезла с места происшествия трёх человек.

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