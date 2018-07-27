Фото: жители левобережья Новосибирска стали свидетелями редкой радуги

Фото: жители левобережья Новосибирска стали свидетелями редкой радуги

Сегодня вечером жители Ленинского района Новосибирска смогли наблюдать полный полукруг радуги. Обычно можно увидеть только её часть, но сегодня это природное явление можно было наблюдать при максимально возможном размере.


«Фото было сделано на левом берегу, неподалеку от ТЭЦ-2, вечером. Такую большую радугу видел второй раз в жизни. В первый раз тоже фотографировал, но те фото не сохранились», — рассказал корреспонденту по телефону читатель НГС Николай Никифоров.


Николай Никифоров видел такую радугу не впервые
Николай Никифоров видел такую радугу не впервые


Фото сделал муж читательницы НГС Ирины Марченко
Фото сделал муж читательницы НГС Ирины Марченко


Огромная радуга на встала над городом 
Огромная радуга на встала над городом 


С некоторых точек была видна только часть радуги
С некоторых точек была видна только часть радуги


Фото: жители левобережья Новосибирска стали свидетелями редкой радуги


В разных местах левобережья условия освещения немного отличались
В разных местах левобережья условия освещения немного отличались


Некоторые фото похожи на иллюстрации к научно-фантастическим рассказам
Некоторые фото похожи на иллюстрации к научно-фантастическим рассказам


Фото: жители левобережья Новосибирска стали свидетелями редкой радуги


Сегодня жители Новосибирска, если позволят погодные условия, смогут наблюдать действительно уникальное природное явление — самое долгое лунное затмение за 100 лет.

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