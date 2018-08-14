Троих сибиряков отдали под суд за кражу 450 тысяч через банкоматы

В суде начался процесс над тремя молодыми людьми, подозреваемыми в снятии денег с карт клиентов Сбербанка

В Центрального районном суде Новосибирска начался процесс над тремя сибиряками, которых подозревают в похищении денег со счетов клиентов Сбербанка. О начале суда корреспонденту НГС рассказали в прокуратуре Центрального района.







«Цель данной группы была направлена на длительное совершение краж, то есть тайное хищение средств со счетов граждан — держателей карт ПАО "Сбербанк", проживающих на территории различных регионов Российской Федерации. Они осуществляли кражи денежных средств именно с мобильных банков, вот когда привязка телефона идет к банку-онлайн. <…> Общая сумма ущерба — 457 696 рублей 20 копеек. Им вменяется сейчас п. "а" ч. 4 ст. 158 (кража, совершённая организованной группой. — И.К.). <…> Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет [лишения свободы] со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Александр Фёдоров. Он добавил, что для снятия денег подсудимые пользовались банковскими картами и телефонными SIM-картами, но кто их поставлял, пока не установлено.







По версии следствия, в период между 10 декабря 2016 года и 12 апреля 2017 года 24-летняя Екатерина Хамукова координировала действия двух других подсудимых — 25-летнего Данилы Зоборовского и 27-летнего Егора Линкиных, которые снимали через банковские терминалы деньги со счетов владельцев карт Сбербанка. Дубликаты банковских карт и SIM-карты они получали от ещё одного участника схемы, которого следствие пока не нашло.





Хамукова и Линкиных приехали в Новосибирск из Бийска, а Зоборовский — из Новокузнецка.







По версии защиты, подсудимые за вознаграждение несколько раз обналичили деньги со счетов, но сделали это по заданию





Адвокат Екатерины Хамуковой Иван Скачков заявил корреспонденту НГС, что не согласен с обвинением.







«Всё обвинение просто высосано из пальца. Много надумано, всё накручено. На самом деле там не всё там так страшно, как это преподнесли органы предварительного следствия. Не так всё серьёзно. Нет там больших сумм хищения и какой-то сплочённости. Мы [с подсудимой] не согласны ни с объёмом, ни с квалификацией предъявленного обвинения. <…> Большинство [предъявленных] эпизодов не подкреплены доказательствами. За что-то мы готовы ответить, но не в том объёме, как это представлено следствием», — сообщил корреспонденту НГС адвокат Иван Скачков.







По версии Скачкова, его подзащитная и её знакомые действительно снимали денежные средства со счетов, но за вознаграждение и всего несколько раз по заданию со стороны. Обвиняемые, по словам адвоката, познакомились с этим человеком на сайте, где обсуждаются вопросы по обналичиванию счетов.







Как заметил помощник прокурора Александр Фёдоров, судебный процесс может быть долгим — следствие выявило много эпизодов, а по делу проходят 28 потерпевших, включая Сбербанк. Екатерине Хамуковой, которая сейчас находится в СИЗО, предъявлены обвинения по 28 эпизодам, а Зоборовскому и Линкиных — по 10 и 8 эпизодам соответственно. Всего в деле 15 томов.







Количество обманов с банковскими картами, как отмечают в полиции Новосибирской области, постоянно растёт. НГС уже рассказал об одной из новых схем мошенничества с банковскими картами клиентов Сбербанка.