Погиб при исполнении: рабочий сорвался со строительных лесов
Сегодня днём во время выполнения фасадных работ в Калининском районе Новосибирска погиб строитель. Мужчина упал с большой высоты со строительных лесов.
«Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции Калининского РОВД и представители Следственного комитета», — сообщил корреспонденту НГС по телефону дежурный ГУ МВД по Новосибирской области.
В пресс-службе областного управления Следственного комитета РФ корреспонденту НГС сообщили, что по факту гибели рабочего проводится проверка.
Весной НГС писал о несчастном случае на другом строительном объекте: мужчина упал в шахту лифта на стройке административного здания в Кольцово.
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Валерий Иванов
Фото Густаво Зырянова