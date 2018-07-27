Погиб при исполнении: рабочий сорвался со строительных лесов

Мужчина упал с большой высоты
Мужчина упал с большой высоты

Сегодня днём во время выполнения фасадных работ в Калининском районе Новосибирска погиб строитель. Мужчина упал с большой высоты со строительных лесов.


«Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции Калининского РОВД и представители Следственного комитета», — сообщил корреспонденту НГС по телефону дежурный ГУ МВД по Новосибирской области.


В пресс-службе областного управления Следственного комитета РФ корреспонденту НГС сообщили, что по факту гибели рабочего проводится проверка.


Весной НГС писал о несчастном случае на другом строительном объекте: мужчина упал в шахту лифта на стройке административного здания в Кольцово.

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