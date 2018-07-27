И тут воруют: власти рассказали, когда на обочинах Бугринского моста исчезнут дыры
С ливневой канализации на въезде на Бугринский мост украли решётки — власти обещали восстановить их к концу лета.
О краже решёток ливневой канализации в редакцию НГС сообщил читатель, приложив к своему сообщению фотографию.
«Очередное воровство! С определённой периодичностью происходят кражи канализационных и ГТС (городская теплосеть. — А.С.) люков, решёток ливневой канализации с улиц нашего города. На прошлой неделе украли решётки при въезде на Бугринский мост с левого берега», — написал в редакцию НГС автор фотографии.
В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что решётки были украдены ещё в июне.
«В данный момент в связи с отсутствием готовых ливневых решёток производится их изготовление силами дорожного учреждения с постепенной установкой на объект. Завершить выполнение работ по восстановлению решёток запланировано до конца летнего периода 2018 года», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС