Детский лагерь в Заельцовском районе внезапно закрыли из-за вспышки инфекции

«Зелёную республику» пришлось закрыть из-за вспышки пока не установленной инфекции

Детский лагерь «Зелёная республика» в Заельцовском районе Новосибирска временно закрыли из-за вспышки инфекционной болезни. Всем, кому пришлось прервать отдых в лагере, пообещали компенсацию.







«Зелёную республику» на Лесном шоссе закрыли временно из-за случаев инфекции среди отдыхающих — о вспышке заболевания стало известно сегодня, 27 июля, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Решение закрыть лагерь приняли областное министерство труда и социального развития и Роспотребнадзор.







В пресс-службе министерства труда и соцразвития корреспонденту НГС сообщили, что всего в лагере отдыхали 302 человека, а заболели 9 детей и 2 взрослых.







«Диагноз заболевания будет известен не ранее понедельника», — отметили в министерстве.







По информации ведомства, всем родителям пообещали компенсацию за неиспользованные дни отдыха в лагере, также руководство приглашает отдохнуть в учреждении в другое время.







Стоимость путёвок и размер компенсации министерство предложило уточнить у администрации «Зелёной республики», однако в течение часа по телефону лагеря корреспонденту НГС дозвониться не удалось.







Сейчас на территории лагеря работает специальная комиссия.





«После завершения контрольных и профилактических мероприятий деятельность лагеря будет возобновлена», — пообещали в пресс-службе правительства.







Этим летом в Новосибирске также вспыхнула заболеваемость корью — с конца июня врачи подтвердили диагноз у 21 человека. Минздрав сообщал, что все заболевшие корью были без документов и приехали из другого региона.

