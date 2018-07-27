Ждут ненужный чек: пассажиры метро встали в очереди перед турникетами

Очередь перед турникетами для карт выстраивается в час пик

Пассажиры новосибирского метрополитена, которые рассчитываются за проезд банковскими картами, вынуждены стоять в очередях перед турникетом — причина в новом оборудовании для выдачи чеков.







«Это бывает на Маркса примерно в 8:30, когда я с утра на работу еду, — рассказал НГС пассажир метро Иван Гоппе. — В очереди пассажиры стоят примерно по 5–10 секунд. Раньше такого не было, появилось, наверное, чуть больше двух недель назад. Вроде рекламируют — пользуйтесь картами, но так коряво всё организовано». По его словам, люди в очереди начинают сильно нервничать, так как в это время все спешат на работу. В то же время он отметил, что на площади Ленина такого нет — чек там выдаётся практически сразу.







В пресс-центре мэрии Новосибирска корреспонденту НГС объяснили, что оборудование для выдачи чеков появилось в метрополитене по федеральному закону № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». С начала июля чеки выдаются в кассах метро, при покупке жетонов в автоматах, при проходе через турникет по картам.







«Технология печати кассовых чеков сама по себе занимает значительное время в процедуре продажи прохода с фискализацией, что негативно сказывается на общей продолжительности прохода пассажиров через турникет, — объяснили в пресс-центре мэрии. —





Тем не менее работы по оптимизации пассажирской автоматики в этой части не завершены, метрополитен примет все необходимые меры, чтобы минимизировать технологическое влияние процесса фискализации на общую продолжительность и удобство прохода пассажиров через турникет».







Кроме банковских турникеты принимают новые карты «ЕТК-онлайн», по которым можно совершать сетевые поездки, — в июле корреспондент НГС протестировал новый сервис.