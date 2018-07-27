Маршрутка попала в массовую аварию в Ленинском районе: есть пострадавшие

Авария случилась недалеко от остановки «2-я Станционная»
Авария случилась недалеко от остановки «2-я Станционная»

Днём 27 июля на улице 2-й Станционной в Ленинском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — по предварительной информации, с места аварии врачи увезли трёх человек.


По информации новосибирской Госавтоинспекции, авария случилась около 15:00.


«Зафиксировано столкновение с участием четырёх транспортных средств у дома 60/1 на улице Станционной. На месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД. Пока информации о пострадавших не поступало», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Ирина Кетова.


На месте аварии работали спасатели МАСС
На месте аварии работали спасатели МАСС


На месте столкновения работали спасатели МАСС. По информации спасателей, в аварии пострадали три человека. 


«Экипаж спасателей выезжал на место. По предварительной информации, там четыре автомобиля [столкнулись] и трое пострадавших, которых госпитализировали в медицинские учреждения. <…> Спасатели МАСС обеспечивали противопожарную безопасность и стабилизацию транспортных средств, а также оцепление территории», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Пострадавших увезли в медучреждения города
Пострадавших увезли в медучреждения города


Корреспондент НГС направил запрос в минздрав Новосибирской области, чтобы узнать, какие травмы получили участники ДТП и в каком состоянии они находятся. 


Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице 2-я Станционная образовался серьёзный затор. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает пяти километров в час. 


Из-за аварии собралась пробка
Из-за аварии собралась пробка


Вечером 25 июля на автодороге под Новосибирском водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с мопедом, на котором были подростки. В результате столкновения один подросток погиб, а второй находится в больнице в состоянии средней тяжести. 

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