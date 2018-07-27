Маршрутка попала в массовую аварию в Ленинском районе: есть пострадавшие

Авария случилась недалеко от остановки «2-я Станционная»

Днём 27 июля на улице 2-й Станционной в Ленинском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — по предварительной информации, с места аварии врачи увезли трёх человек.





По информации новосибирской Госавтоинспекции, авария случилась около 15:00.





«Зафиксировано столкновение с участием четырёх транспортных средств у дома 60/1 на улице Станционной. На месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД. Пока информации о пострадавших не поступало», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Ирина Кетова.







На месте аварии работали спасатели МАСС





На месте столкновения работали спасатели МАСС. По информации спасателей, в аварии пострадали три человека.





«Экипаж спасателей выезжал на место. По предварительной информации, там четыре автомобиля [столкнулись] и трое пострадавших, которых госпитализировали в медицинские учреждения. <…> Спасатели МАСС обеспечивали противопожарную безопасность и стабилизацию транспортных средств, а также оцепление территории», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





Пострадавших увезли в медучреждения города





Корреспондент НГС направил запрос в минздрав Новосибирской области, чтобы узнать, какие травмы получили участники ДТП и в каком состоянии они находятся.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на улице 2-я Станционная образовался серьёзный затор. Скорость движения автомобилей в потоке не превышает пяти километров в час.





Из-за аварии собралась пробка





Вечером 25 июля на автодороге под Новосибирском водитель автомобиля «Тойота» столкнулся с мопедом, на котором были подростки. В результате столкновения один подросток погиб, а второй находится в больнице в состоянии средней тяжести.

