Микроавтобус и две легковых машины сошлись в ДТП на Дуси Ковальчук: приехала скорая помощь

На месте аварии работают полицейские и врачи

Днём 27 июля на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых машин: на месте работают полицейские и скорая помощь.







Авария случилась возле дома № 258/2 на улице Дуси Ковальчук на полосе в сторону площади Калинина.







Фотографии с места в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что увидел последствия аварии около 15:30.







«Я так понял, что одна машина стояла просто припаркованная. <…> То есть столкнулись изначально две машины [микроавтобус и Toyota Vista] и отлетели в припаркованную третью», — рассказал очевидец.







По его словам, особенно сильный удар пришёлся на водительскую сторону «Висты». «По всей видимости, есть пострадавшие, так как на месте полиция и скорая помощь», — добавил очевидец.





Авария произошла недалеко от площади Калинина





В начале недели на Дуси Ковальчук случилось ещё одно серьёзное ДТП: в столкновении «Хонды» и «Мерседеса» пострадали 2-летний мальчик и 13-летняя девочка.