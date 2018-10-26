Актер Николай Караченцов скончался накануне своего дня рождения
Он проходил лечение от рака лёгкого в Израиле
На 74-м году ушёл из жизни актёр Николай Караченцов. В последнее время он проходил курс лучевой терапии в Израиле, но процедуры не помогли. У актёра был рак лёгкого. О смерти сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сына Караченцова.
Стали известны последние слова Николая Караченцова перед кончиной. Они были обращены к его жене Людмиле Поргиной.
«Не бойся, все будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами», — сказал Караченцов ей, передает Mash.
Как пишет РИА «Новости», прощание с актёром состоится в «Ленкоме» 29 октября.
Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил ТАСС, что его отец скончался в московской больнице утром 26 октября.
— Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра, — сказал он.
Известный екатеринбургский фотограф Станислав Савин, снимавший Росселя и Мишарина, ранее рассказал в интервью Е1.RU о том, как фотографировал Николая Караченцова.
— Была женщина-продюсер, которая привозила к нам артистов. Однажды мы пришли на спектакль с Караченцовым и Чуриковой. И был там тогда ещё один фотограф, который снимал со вспышкой. Ей это не нравилось. И почему-то она решила, что я тоже снимал со вспышкой. Она начала ругаться: «Идите к Караченцову, извиняйтесь!». Она чуть ли не толкнула нас в гримёрку к нему. Открываем дверь, а там Караченцов стоит в трусах и с папиросой. Увидев нас, он закричал: «Вы вообще обнаглели, всё, не мешайте мне!». Он, видимо, подумал, что мы пришли брать интервью и застали его в таком виде. Мне кажется, он даже не обратил внимания на то, что его снимали со вспышкой. А журналист тогда написал в «Главном проспекте» материал под заголовком «Sorry, в перерыве ссора».
Прощание с актером пройдет в «Ленкоме», но дата пока неизвестна.
Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В кино он дебютировал в 1968 году — в картине «…И снова май!». Среди наиболее известных ролей артиста — маркиз Рикардо в «Собаке на сене», Урри в «Электронике», Черный пес в «Острове сокровищ», Билли Кинг в «Человеке с бульвара Капуцинов», роли в картинах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись», «Трест, который лопнул», «Старший сын».
Всего он сыграл более 100 ролей в кино. А также дублировал зарубежные фильмы, озвучивал на русском языке роли французского актёра Жана-Поля Бельмондо. Самая известная его театральная работа — роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось».
Караченцов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003), академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».
Как рассказывала в интервью СМИ жена актёра, рак нашли год назад. Сначала врачи думали, что артист всего лишь подхватил воспаление, однако при повторном осмотре у него обнаружили серьёзные проблемы.
Фото: kinopoisk.ru; Станислав САВИН
Видео: рок-опера «Юнона и Авось»; к/ф «Маленькое одолжение»; т/ф «Собака на сене»; Все советские фильмы на RVISION / youtube.com