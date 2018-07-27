Зато теплее будет: стеклянную пристройку к ИКЕА закрыли на ремонт

Часть магазина ИКЕА в новосибирском торговом центре «МЕГА» закрыли на капитальный ремонт. 


ИКЕА временно лишилась «зимнего сада»
ИКЕА временно лишилась «зимнего сада»


Ремонтные работы в новосибирской ИКЕА идут уже неделю. Как убедился сегодня корреспондент НГС, вся застеклённая пристройка к торговому комплексу (ранее это была последняя зона перед выходом в склад самообслуживания магазина ИКЕА) лишилась стен и потолка. На месте ведутся работы.


Внутри магазина также изменилась навигация. Сейчас, например, перекрыта зона, через которую можно было пройти от входа в магазин сразу в зону сопутствующих товаров, минуя мебельные отделы.


Реконструкция идёт и на входе в магазин
Реконструкция идёт и на входе в магазин


Как пояснила сегодня руководитель новосибирской «МЕГИ» Валентина Воронцова, в ИКЕА ведётся запланированный ремонт. Отчасти необходимость реконструкции «зимнего сада» вызвана суровыми погодными условиями Сибири. Закончиться работы должны до конца года.


Новосибирские торговые центры периодически затевают масштабные реконструкции. Так, в «Ауре» в 2016 году расширили внутренние помещения за счёт внешней галереи, чтобы отдать эти дополнительные площади ресторану «Хамовники», который открылся здесь в прошлом году.

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