Прощальный онлайн: Иосифа Кобзона похоронят в воскресенье
Певцу было 80 лет
В Москве сегодня скончался знаменитый советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. В 2002 году у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, через несколько лет у него диагностировали рак предстательной железы. С тех пор певцу сделали несколько операций. 26 июля 2018 года Кобзон был госпитализирован в одну из клиник Москвы, а 30 августа ушёл из жизни. Певцу было 80 лет. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на помощника супруги певца.
Музыканты и певцы, которые работали на одной сцене с Иосифом Кобзоном, поделились воспоминаниями.
– Последняя встреча была в 2014 году, - рассказал музыкант Александ Юркин. – Я привез ему передачку от Якова Шмарьевича Розенбаума (отца Александра Розенбаума — Прим. ред.), они очень дружили. Встретил его, передал привет. Он пошутил. У него вообще всегда была масса анекдотов. Я спросил, по просьбе Розенбаума, какие у него планы. Он сказал, что едет в Донбасс. А от себя спрашиваю: «А какая самая главная задача у нас?» Он мне: «Все равняемся на Владимира Михайловича Зельдина». Тогда ему было где-то 98–99 лет. Так что держим, говорит, курс на долгожителей И еще замечательный момент вспоминается. Я тогда, в 2014-ом, говорю: «Мы будет молиться о Вас». А он обернулся и сказал: «Молитесь». Это было так сильно сказано. Я потом говорил друзья: Мне кажется, Иосиф Давыдович мироточит».
Соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
— Он покорил миллионы соотечественников своим ярким талантом, лирическим, проникновенным исполнением. Беспредельной искренностью и самоотдачей на сцене, мощной энергетикой Иосиф Давыдович достигал самых тонких струн человеческой души, пробуждал в людях только добрые и светлые чувства. Его патриотические песни вся страна знает наизусть — с ними россияне каждую весну встречают День Победы, их поют в часы радости и грусти, — сказал Куйвашев.
По его словам, Кобзон не боялся трудностей, был сильным и мужественным человеком, который неоднократно осознанно шел на риск, потому что не мог поступить иначе и оставить других в беде.
При всём масштабе личности народный артист СССР, выступавший ещё перед Сталиным, находил время для встречи с простыми людьми. Побывал Иосиф Кобзон и в редакции 74.ru, где дал большое интервью.
Иосифа Кобзона нередко связывали с мафиозными кругами. Да и сам он честно вспоминал, что приходилось петь в Чечне перед Басаевым, знаком был с различными криминальными авторитетами. В том числе и с одним из самых страшных людей Челябинской области 1990-х годов — Александром Морозовым.
Сделали подборку из десяти лучших песен Иосифа Кобзона. Послушайте, пожалуйста.
Иосифа Кобзона вспоминают в разных регионах. Артист объездил всю Россию, но, кстати, не везде истории его приездов упоминают в связи с концертами или благотворительностью.
Например, художник Липа Грузман из Нижнего Новгорода, который в числе прочего возрождал там синагогу, поделился такой деталью:
— В 1997-м я надел на него свою шляпу, как подарок от синагоги. Потом он спел «Еврейское местечко». Ему тогда было 60. Барух даян хаэмэт...
Прощание с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября, сообщила «Интерфаксу» первый замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
Пообщались с помощником и другом Иосифа Кобзона Владимиром Щукиным:
— Тогда в самолётах рукавов не было, спускались по трапу. И вот на улице минус два, ему завтра выступать, я в машину сажусь, а к нему женщина в шубе подходит — пожалуйста, подпишите открытку. Он берет, спрашивает: вас как зовут? То есть не просто подпишет «Кобзон» и до свидания, а узнает имя и пишет: «Марье Ивановне от Иосифа Давыдовича с уважением». Потом мужчина подходит, тоже тепло одетый, он и ему подписал. Я спрашиваю: «Как вы себя не жалеете?». «Володя, — говорит Иосиф Давыдович, — это же люди, которые любят мое творчество, как я могу? Чтобы про меня плохо не подумали».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин направил супруге Нелли Кобзон и родным и близким певца телеграмму со словами поддержки.
Художественный руководитель новосибирской филармонии Михаил Калужский в разговоре с корреспондентом портала НГС вспомнил, как 23 мая 2016 года Иосиф Кобзон, уже будучи серьёзно больным, провёл двухчасовое выступление в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца:
— Все были поражены, как он двухчасовой концерт выдал на одном дыхании. Демонстрируя то, что называется в нашей среде высоким профессионализмом и артистическим долгом. Два часа, если не больше, выступал. Причём без перерыва.
Иосиф Давыдович часто говорил о том, что нужно любить родину, и считал, что современные журналисты этому никак не способствуют. Вот что он рассказывал в интервью порталу V1.RU, когда посещал Волгоград для празднования 71-й годовщины победы в Сталинградской битве:
— Я не знаю, как вернуть патриотизм в наши сердца и души. Да и вы, журналисты, не очень большие помощники в этом. Вместо того чтобы писать о подвиге, о труде человека, о каких-то положительных вещах... Посмотрите телевизор, с чего начинается наше утро? Там убили, там расстреляли. И с этим настроением люди уходят на работу. С этим что-то нужно делать. Надо научить любить родину. Можно начать с того, чтобы наши исполнители пели русские песни.
Иосиф Кобзон будет похоронен на Центральном Востряковском кладбище. Несколько лет назад он сам купил там место. Там же находятся могилы его близких родственников. Иосиф Давыдович попросил похоронить его между матерью и тёщей, пишет Mash.
Иосифа Кобзона вспоминает директор омского депкультуры Владимир Шалак.
— Это был такой деятельный трибун. Песни героическо-патриотического направления лучше него, наверное, никто не исполнял. Он много раз бывал в Омске. Он любил Омск. Я вспоминаю 89-й год, когда он баллотировался в Верховный совет РСФСР. Он был у нас, ездил по районам с концертами…
Просто потрясающе. Человек очень интеллектуальный, говорил всегда хорошо, красивая речь… Человек со стержнем, настоящий мужчина. <…> Кобзон никогда не мог выйти на сцену в неглаженых брюках. Никогда ни одной вмятинки. Он если надел костюм, то пока не отведёт двухчасовой концерт, ни разу не присядет. Это его огромнейшее уважение к зрителю, к тем, кто пришёл на его концерт. Это его отличие [от многих современных артистов].
В 2010 году Иосиф Кобзон дал большое интервью порталу 29.RU. Вот один из вопросов, на который ответил артист.
— Иосиф Давыдович, в артистической судьбе очень частый грех и соблазн — выпивка…
— Не буду лукавить, трезвенником никогда не был. Но мне было вполне достаточно 100 граммов в дружеской компании или после концерта для снятия напряжения. А теперь не пью вовсе — не потому, что такой правильный и хороший, а потому, что здоровье не позволяет. Не надо ханжествовать. Как говорил Горький, пьяниц жалею, а непьющих боюсь.
Понятно, что за длинную жизнь в биографии Кобзона было всякое. Но совершенно точно в истории останется, что он был очень смелым человеком. Например, певец вёл переговоры с террористами, которые в 2002 году захватили «Норд-Ост».
Уже стали говорить о том, чтобы увековечить память Кобзона в Москве. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель Комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорь Воскресенский:
— Безусловно, человек выдающийся, и кроме громадного уважения и сожаления не могу ничего другого сказать. Он поддерживал многие наши программы, и в Москве он очень активно себя проявил и как деятель культуры, и как человек, общественник, государственный державник. Целиком и полностью достоин, чтобы его память увековечили.
Mash рассказывает о последнем месяце жизни Кобзона:
«Последний месяц Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Врачам сначала удалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича.
Однако две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты. Он был подключён к ИВЛ.
Два дня назад Иосиф Давыдович впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром».
Давайте вспомним некоторые песни, которые исполнял Иосиф Кобзон.
Иосиф Кобзон много лет боролся с онкологией — в интервью Первому каналу певец откровенно рассказывал о самых тяжелых минутах, которые ему пришлось пережить.
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказывал E1.RU о дружбе с Кобзоном.
— В архивах очень много фотографий, где вы с Кобзоном. Откуда у вас такая тесная связь?
— Мы с ним знакомы давно, мы одногодки к тому же. Познакомились, когда он приезжал в Екатеринбург с концертом, и как-то по жизни сошлись. Есть что-то общее, что притягивает друг к другу. И когда были первые выборы в 1995 году, то он мне позвонил и сказал, что приедет и поможет.
В итоге привёз целую группу артистов, денег ни копейки не взял. Первый концерт был в Североуральске. Я тоже туда приехал, переночевал, а утром пришёл в мэрию. Там мне сказали, что концерт начнётся в 10:00. В окно посмотрел, а площадь уже вся была забита людьми. Просто ступить было некуда. Я вышел и пошёл к сцене. Кобзон это увидел и сказал: «Дайте дорогу губернатору Свердловской области!» А я ведь тогда губернатором ещё и не был — первые выборы были. Но люди стали расступаться, такой коридор образовался.
Не знаю, как получилось, но он в микрофон сказал, что при встрече бы надо выпить, тем более что давно не виделись. Я отказываться не стал: «Здесь горняки, и я Горный окончил, а потому если пить, то только водку». Тут же принесли два гранёных стакана, бутылку водки.
— Такое предложение было для вас неожиданным?
— Конечно! Это была полная импровизация — я совершенно не мог себе представить, что дальше-то будет! В итоге мне налили полный стакан водки, я его выпил. Из толпы стали кричать, что это вранье, что это вода. Тогда я предложил самому крепкому выйти на сцену и самому проверить. Ему из этой же бутылки налили, он выпил и говорит: «Мужики, это водка!». После этого пошёл в толпу, и начался концерт.
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области Украинской ССР. Заниматься музыкой начал ещё в юности. Он стал популярным в 1964 году после появления «А у нас во дворе». В его репертуаре известные патриотические советские песни, песни о войне, классические романсы, оперные арии. Он исполнял песни Окуджавы «О синем троллейбусе», «Молитва Франсуа Вийона», «Песенка об Арбате», Высоцкого «Он не вернулся из боя», Дольского «Господа офицеры» и другие.
В сентябре 1997 года Кобзон впервые был избран депутатом Государственной думы, с тех пор стал политиком. С 2011 года он занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по культуре.
У Иосифа Кобзона много правительственных наград, самые почётные из которых «Герой Труда РФ» (2016), «Народный артист СССР» (1987), лауреат Государственной премии СССР (1984) и премии правительства РФ (2011).
Фото: Алексей Волхонский / V1.RU, wikipedia.org
Видео: dolceforniento / youtube.com; телеканал «Россия»; Первый канал