Прощальный онлайн: Иосифа Кобзона похоронят в воскресенье

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В Москве сегодня скончался знаменитый советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. В 2002 году у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, через несколько лет у него диагностировали рак предстательной железы. С тех пор певцу сделали несколько операций. 26 июля 2018 года Кобзон был госпитализирован в одну из клиник Москвы, а 30 августа ушёл из жизни. Певцу было 80 лет. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на помощника супруги певца.





20:27





Музыканты и певцы, которые работали на одной сцене с Иосифом Кобзоном, поделились воспоминаниями.





– Последняя встреча была в 2014 году, - рассказал музыкант Александ Юркин. – Я привез ему передачку от Якова Шмарьевича Розенбаума (отца Александра Розенбаума — Прим. ред.), они очень дружили. Встретил его, передал привет. Он пошутил. У него вообще всегда была масса анекдотов. Я спросил, по просьбе Розенбаума, какие у него планы. Он сказал, что едет в Донбасс. А от себя спрашиваю: «А какая самая главная задача у нас?» Он мне: «Все равняемся на Владимира Михайловича Зельдина». Тогда ему было где-то 98–99 лет. Так что держим, говорит, курс на долгожителей И еще замечательный момент вспоминается. Я тогда, в 2014-ом, говорю: «Мы будет молиться о Вас». А он обернулся и сказал: «Молитесь». Это было так сильно сказано. Я потом говорил друзья: Мне кажется, Иосиф Давыдович мироточит».







19:42





Соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.







— Он покорил миллионы соотечественников своим ярким талантом, лирическим, проникновенным исполнением. Беспредельной искренностью и самоотдачей на сцене, мощной энергетикой Иосиф Давыдович достигал самых тонких струн человеческой души, пробуждал в людях только добрые и светлые чувства. Его патриотические песни вся страна знает наизусть — с ними россияне каждую весну встречают День Победы, их поют в часы радости и грусти, — сказал Куйвашев.







По его словам, Кобзон не боялся трудностей, был сильным и мужественным человеком, который неоднократно осознанно шел на риск, потому что не мог поступить иначе и оставить других в беде.





19:22





При всём масштабе личности народный артист СССР, выступавший ещё перед Сталиным, находил время для встречи с простыми людьми. Побывал Иосиф Кобзон и в редакции 74.ru, где дал большое интервью.







Иосифа Кобзона нередко связывали с мафиозными кругами. Да и сам он честно вспоминал, что приходилось петь в Чечне перед Басаевым, знаком был с различными криминальными авторитетами. В том числе и с одним из самых страшных людей Челябинской области 1990-х годов — Александром Морозовым.





19:21





Сделали подборку из десяти лучших песен Иосифа Кобзона. Послушайте, пожалуйста.





19:10





Иосифа Кобзона вспоминают в разных регионах. Артист объездил всю Россию, но, кстати, не везде истории его приездов упоминают в связи с концертами или благотворительностью.





Например, художник Липа Грузман из Нижнего Новгорода, который в числе прочего возрождал там синагогу, поделился такой деталью:





— В 1997-м я надел на него свою шляпу, как подарок от синагоги. Потом он спел «Еврейское местечко». Ему тогда было 60. Барух даян хаэмэт...







19:07





Прощание с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября, сообщила «Интерфаксу» первый замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.





18:56





Пообщались с помощником и другом Иосифа Кобзона Владимиром Щукиным:





— Тогда в самолётах рукавов не было, спускались по трапу. И вот на улице минус два, ему завтра выступать, я в машину сажусь, а к нему женщина в шубе подходит — пожалуйста, подпишите открытку. Он берет, спрашивает: вас как зовут? То есть не просто подпишет «Кобзон» и до свидания, а узнает имя и пишет: «Марье Ивановне от Иосифа Давыдовича с уважением». Потом мужчина подходит, тоже тепло одетый, он и ему подписал. Я спрашиваю: «Как вы себя не жалеете?». «Володя, — говорит Иосиф Давыдович, — это же люди, которые любят мое творчество, как я могу? Чтобы про меня плохо не подумали».











18:30





Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин направил супруге Нелли Кобзон и родным и близким певца телеграмму со словами поддержки.





18:26





Художественный руководитель новосибирской филармонии Михаил Калужский в разговоре с корреспондентом портала НГС вспомнил, как 23 мая 2016 года Иосиф Кобзон, уже будучи серьёзно больным, провёл двухчасовое выступление в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца:





— Все были поражены, как он двухчасовой концерт выдал на одном дыхании. Демонстрируя то, что называется в нашей среде высоким профессионализмом и артистическим долгом. Два часа, если не больше, выступал. Причём без перерыва.







18:16





Иосиф Давыдович часто говорил о том, что нужно любить родину, и считал, что современные журналисты этому никак не способствуют. Вот что он рассказывал в интервью порталу V1.RU, когда посещал Волгоград для празднования 71-й годовщины победы в Сталинградской битве:





— Я не знаю, как вернуть патриотизм в наши сердца и души. Да и вы, журналисты, не очень большие помощники в этом. Вместо того чтобы писать о подвиге, о труде человека, о каких-то положительных вещах... Посмотрите телевизор, с чего начинается наше утро? Там убили, там расстреляли. И с этим настроением люди уходят на работу. С этим что-то нужно делать. Надо научить любить родину. Можно начать с того, чтобы наши исполнители пели русские песни.











18:12





Иосиф Кобзон будет похоронен на Центральном Востряковском кладбище. Несколько лет назад он сам купил там место. Там же находятся могилы его близких родственников. Иосиф Давыдович попросил похоронить его между матерью и тёщей, пишет Mash.





18:11





Иосифа Кобзона вспоминает директор омского депкультуры Владимир Шалак.





— Это был такой деятельный трибун. Песни героическо-патриотического направления лучше него, наверное, никто не исполнял. Он много раз бывал в Омске. Он любил Омск. Я вспоминаю 89-й год, когда он баллотировался в Верховный совет РСФСР. Он был у нас, ездил по районам с концертами…





Просто потрясающе. Человек очень интеллектуальный, говорил всегда хорошо, красивая речь… Человек со стержнем, настоящий мужчина. <…> Кобзон никогда не мог выйти на сцену в неглаженых брюках. Никогда ни одной вмятинки. Он если надел костюм, то пока не отведёт двухчасовой концерт, ни разу не присядет. Это его огромнейшее уважение к зрителю, к тем, кто пришёл на его концерт. Это его отличие [от многих современных артистов].





18:07





В 2010 году Иосиф Кобзон дал большое интервью порталу 29.RU. Вот один из вопросов, на который ответил артист.





— Иосиф Давыдович, в артистической судьбе очень частый грех и соблазн — выпивка…







— Не буду лукавить, трезвенником никогда не был. Но мне было вполне достаточно 100 граммов в дружеской компании или после концерта для снятия напряжения. А теперь не пью вовсе — не потому, что такой правильный и хороший, а потому, что здоровье не позволяет. Не надо ханжествовать. Как говорил Горький, пьяниц жалею, а непьющих боюсь.





17:51





Понятно, что за длинную жизнь в биографии Кобзона было всякое. Но совершенно точно в истории останется, что он был очень смелым человеком. Например, певец вёл переговоры с террористами, которые в 2002 году захватили «Норд-Ост».









17:40





Уже стали говорить о том, чтобы увековечить память Кобзона в Москве. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель Комиссии при Мосгордуме по монументальному искусству Игорь Воскресенский:



— Безусловно, человек выдающийся, и кроме громадного уважения и сожаления не могу ничего другого сказать. Он поддерживал многие наши программы, и в Москве он очень активно себя проявил и как деятель культуры, и как человек, общественник, государственный державник. Целиком и полностью достоин, чтобы его память увековечили.





17:37





Mash рассказывает о последнем месяце жизни Кобзона:





«Последний месяц Иосиф Кобзон провёл в больнице. Он лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Врачам сначала удалось стабилизировать состояние Иосифа Давыдовича.





Однако две недели назад его организм стал резко сдавать. В последние дни его жизнь поддерживали только аппараты. Он был подключён к ИВЛ.





Два дня назад Иосиф Давыдович впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром».





17:33





Давайте вспомним некоторые песни, которые исполнял Иосиф Кобзон.

















17:32





Иосиф Кобзон много лет боролся с онкологией — в интервью Первому каналу певец откровенно рассказывал о самых тяжелых минутах, которые ему пришлось пережить.









17:27





Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказывал E1.RU о дружбе с Кобзоном.





— В архивах очень много фотографий, где вы с Кобзоном. Откуда у вас такая тесная связь?







— Мы с ним знакомы давно, мы одногодки к тому же. Познакомились, когда он приезжал в Екатеринбург с концертом, и как-то по жизни сошлись. Есть что-то общее, что притягивает друг к другу. И когда были первые выборы в 1995 году, то он мне позвонил и сказал, что приедет и поможет.







В итоге привёз целую группу артистов, денег ни копейки не взял. Первый концерт был в Североуральске. Я тоже туда приехал, переночевал, а утром пришёл в мэрию. Там мне сказали, что концерт начнётся в 10:00. В окно посмотрел, а площадь уже вся была забита людьми. Просто ступить было некуда. Я вышел и пошёл к сцене. Кобзон это увидел и сказал: «Дайте дорогу губернатору Свердловской области!» А я ведь тогда губернатором ещё и не был — первые выборы были. Но люди стали расступаться, такой коридор образовался.







Не знаю, как получилось, но он в микрофон сказал, что при встрече бы надо выпить, тем более что давно не виделись. Я отказываться не стал: «Здесь горняки, и я Горный окончил, а потому если пить, то только водку». Тут же принесли два гранёных стакана, бутылку водки.







— Такое предложение было для вас неожиданным?







— Конечно! Это была полная импровизация — я совершенно не мог себе представить, что дальше-то будет! В итоге мне налили полный стакан водки, я его выпил. Из толпы стали кричать, что это вранье, что это вода. Тогда я предложил самому крепкому выйти на сцену и самому проверить. Ему из этой же бутылки налили, он выпил и говорит: «Мужики, это водка!». После этого пошёл в толпу, и начался концерт.











17:23





Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области Украинской ССР. Заниматься музыкой начал ещё в юности. Он стал популярным в 1964 году после появления «А у нас во дворе». В его репертуаре известные патриотические советские песни, песни о войне, классические романсы, оперные арии. Он исполнял песни Окуджавы «О синем троллейбусе», «Молитва Франсуа Вийона», «Песенка об Арбате», Высоцкого «Он не вернулся из боя», Дольского «Господа офицеры» и другие.







В сентябре 1997 года Кобзон впервые был избран депутатом Государственной думы, с тех пор стал политиком. С 2011 года он занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по культуре.







У Иосифа Кобзона много правительственных наград, самые почётные из которых «Герой Труда РФ» (2016), «Народный артист СССР» (1987), лауреат Государственной премии СССР (1984) и премии правительства РФ (2011).









