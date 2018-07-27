Сибиряк вытащил из-под буровой установки гнездо с яйцами. Теперь у него 6 утят

Из 7 яиц вылупились уже 6 утят
Из 7 яиц вылупились уже 6 утят

Новосибирец Антон Ф. спас от буровой установки утиное гнездо — через полторы недели в самодельном инкубаторе вылупились утята.


По словам мужчины, гнездо с яйцами он нашёл на своём участке, где он строит дом.


«У нас участок за селом Марусино, в коттеджном посёлке "Благое". У нас там стройка идёт. Когда делали разметку под строительство дома, перед рытьём фундамента, практически в центре там вот это гнездо и находилось. <…> Приехали буровики, чтобы сделать скважину, и вот это гнездо оказалось практически под буром. В принципе, мы как сделали: когда утка улетела — буровиков остановили. Решили подождать, когда она вернётся. Прождали полтора часа, но утка так и не вернулась. Полтора часа охлаждения кладки — это уже опасно. Часа через два, я подумал, что дети могут погибнуть, перенёс яйца в машину и включил печку. <…> Потом дома собрал инкубатор из подручных материалов, и вот полторы недели они там лежат. Сейчас вылупились 6 птенцов из 7 яиц», — рассказал корреспонденту НГС Антон. 


Сейчас инкубатор и утята находятся дома у Антона — сибиряк ждёт, когда вылупится последний птенец.


Утята после вылупления
Утята после вылупления


«То, что сделал Антон, заслуживает огромного уважения и это прекрасный пример для других людей. Хорошо, когда есть опыт инкубации сельскохозяйственых животных, это во многом помогает в этом деле», — рассказала пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.


По её словам, после того как утята уверенно встанут на ноги и начнут питаться, их подсадят к приёмной матери с утятами схожего возраста.


«Выводок поздний, можно даже сказать, что второй за сезон, но на примете у нас уже есть семьи. Самое важное, чтобы при рождении утята не увидели человека, — у них моментальное запечатление происходит на всю жизнь. Кого первыми они увидят — того и будут считать представителем своего вида и дальше ориентироваться на этот объект как на полового партнёра», — добавила пресс-секретарь ЦРДЖ.


Процесс вылупления утят


В июне житель Октябрьского района Новосибирска спас выводок из восьми утят, которых бросила на закрытой парковке утка: мужчина нашёл для птиц новую мать

Прочтений: 759
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено