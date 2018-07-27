Mercedes показал в Новосибирске 5-метровую машину для грибников и дачников

В Новосибирск официально привезли новый класс автомобилей Mercedes — X-Class. Это пикап, созданный на основе разработок компании Nissan, а для немецкой марки является первым опытом в этом сегменте. 


Длина кузова пикапа от Mercedes — 5,34 метра
Длина кузова пикапа от Mercedes — 5,34 метра


«Автомобиль создан для использования в сельском хозяйстве, для путешествий, как способ самовыражения для себя и своей семьи», — подчеркнули в компании-дилере «СТС-автомобили». 


Длина машины превышает 5 метров (5340 мм), на борт пикап может взять более тонны груза. Автомобиль оборудован полным приводом, блокировкой центрального дифференциала, понижающей передачей, поэтому с 20,2-сантиметровым клиренсом на нем можно заехать в лес за грибами и ягодами. 


Дилер марки говорит, что машину можно использовать в сельском хозяйстве и для путешествий
Дилер марки говорит, что машину можно использовать в сельском хозяйстве и для путешествий


Салон X-Class сделан достаточно аскетичным, отсутствуют многие элементы украшательства, широко используется простой жесткий пластик. Под капотом у автомобиля 2,3-литровый дизельный мотор, развивающий 190 сил. Коробка передач — классический автомат или механика. Стоит автомобиль от 2 899 000 рублей.


В салоне нового X-Class
В салоне нового X-Class


В сегменте пикапов Mercedes X-класс будет конкурировать с Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Mitsubishi L200. 


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