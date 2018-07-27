На месте заведений русской кухни в «МЕГЕ» открылся среднеазиатский фастфуд

Заведение сети «ПЛОВБЕРИ» открылось на фуд-корте новосибирской «МЕГИ». Раньше на этом месте работала блинная и кафе русской кухни «Емеля».


Плов в заведении накладывают щедро, правда, и деньги за него берут по весу
Плов в заведении накладывают щедро, правда, и деньги за него берут по весу


«ПЛОВБЕРИ» — это проект в нише быстрого питания владельцев московской сети «Чайхана № 1». Сеть также предлагает преимущественно блюда среднеазиатской кухни, однако работает по принципу самообслуживания и позиционирует себя как заведения демократичного сегмента.


«ПЛОВБЕРИ» занял место, освободившееся после закрытия блинной и кафе русской кухни 
«ПЛОВБЕРИ» занял место, освободившееся после закрытия блинной и кафе русской кухни 


«ПЛОВБЕРИ» работает по принципу открытой кухни — за приготовлением большей части блюд можно наблюдать из зала. Обслуживание организовано на раздаче, когда посетитель двигается с подносом вдоль стойки, выбирая понравившиеся блюда. 


Наряду с типичными блюдами среднеазиатской кухни, в меню есть и вполне универсальная еда
Наряду с типичными блюдами среднеазиатской кухни, в меню есть и вполне универсальная еда


Часть позиций имеет фиксированную цену, например, супы, мясо на мангале и напитки. Однако большинство блюд продается на вес, когда работник заведения сначала накладывает еду в посуду, — посетитель узнает стоимость только на кассе после взвешивания.


Супы и некоторые виды горячего продаются порционно
Супы и некоторые виды горячего продаются порционно


Салаты в новосибирском «ПЛОВБЕРИ» стоят от 79 рублей (здесь и далее цены даны за 100 грамм), цыплёнок табака — 149 рублей, чайханский плов — 99 рублей.


В кафе установлена угольная печь, в которой делают свежий хлеб
В кафе установлена угольная печь, в которой делают свежий хлеб


В «МЕГЕ» «ПЛОВБЕРИ» заменил закрывшиеся закусочные «Емеля» и «Блинофф». У «Емели» это была единственная точка в Новосибирске — сеть так и не смогла выйти за пределы этого ТЦ. У «Блинофф» было в городе несколько точек, однако они все были закрыты, и заведение в «МЕГЕ» оставалось последним.


Порция лагмана (159 рублей) и чайханского плова (444 рубля)
Порция лагмана (159 рублей) и чайханского плова (444 рубля)


Для «МЕГИ» это уже второе заведение среднеазиатской кухни, ранее здесь открылся ресторан «Аджикинежаль» новосибирской компании «Конквест». Порция плова с салатом (общим весом 380 грамм) здесь стоит 315 рублей. В «ПЛОВБЕРИ» тоже количество плова и салата обойдётся в 356 рублей.


Это уже второе заведение со среднеазиатской кухней в «МЕГЕ»
Это уже второе заведение со среднеазиатской кухней в «МЕГЕ»


Заведения со среднеазиатской и ближневосточной кухнями сейчас открыты во всех крупных торговых центрах Новосибирска. В «Ауре» это «Курагадиван» новосибирской компании «Хамовники», в «Ройял Парке» — «Делай базар», открытый владельцами чайханы на Хилокском рынке. В «Галерее Новосибирск» на фуд-корте работают «Ливан Хаус» и «Дядя Дёнер», а в «Сибирском Молле» — Kebab&Grill. 

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