На месте заведений русской кухни в «МЕГЕ» открылся среднеазиатский фастфуд

Заведение сети «ПЛОВБЕРИ» открылось на фуд-корте новосибирской «МЕГИ». Раньше на этом месте работала блинная и кафе русской кухни «Емеля».







Плов в заведении накладывают щедро, правда, и деньги за него берут по весу





«ПЛОВБЕРИ» — это проект в нише быстрого питания владельцев московской сети «Чайхана № 1 ». Сеть также предлагает преимущественно блюда среднеазиатской кухни, однако работает по принципу самообслуживания и позиционирует себя как заведения демократичного сегмента.





«ПЛОВБЕРИ» занял место, освободившееся после закрытия блинной и кафе русской кухни





«ПЛОВБЕРИ» работает по принципу открытой кухни — за приготовлением большей части блюд можно наблюдать из зала. Обслуживание организовано на раздаче, когда посетитель двигается с подносом вдоль стойки, выбирая понравившиеся блюда.





Наряду с типичными блюдами среднеазиатской кухни, в меню есть и вполне универсальная еда





Часть позиций имеет фиксированную цену, например, супы, мясо на мангале и напитки. Однако большинство блюд продается на вес, когда работник заведения сначала накладывает еду в посуду, — посетитель узнает стоимость только на кассе после взвешивания.







Супы и некоторые виды горячего продаются порционно





Салаты в новосибирском «ПЛОВБЕРИ» стоят от 79 рублей (здесь и далее цены даны за 100 грамм), цыплёнок табака — 149 рублей, чайханский плов — 99 рублей.







В кафе установлена угольная печь, в которой делают свежий хлеб





В «МЕГЕ» «ПЛОВБЕРИ» заменил закрывшиеся закусочные «Емеля» и «Блинофф». У «Емели» это была единственная точка в Новосибирске — сеть так и не смогла выйти за пределы этого ТЦ. У «Блинофф» было в городе несколько точек, однако они все были закрыты, и заведение в «МЕГЕ» оставалось последним.







Порция лагмана (159 рублей) и чайханского плова (444 рубля)





Для «МЕГИ» это уже второе заведение среднеазиатской кухни, ранее здесь открылся ресторан «Аджикинежаль» новосибирской компании «Конквест». Порция плова с салатом (общим весом 380 грамм) здесь стоит 315 рублей. В «ПЛОВБЕРИ» тоже количество плова и салата обойдётся в 356 рублей.







Это уже второе заведение со среднеазиатской кухней в «МЕГЕ»





Заведения со среднеазиатской и ближневосточной кухнями сейчас открыты во всех крупных торговых центрах Новосибирска. В «Ауре» это «Курагадиван» новосибирской компании «Хамовники», в «Ройял Парке» — «Делай базар», открытый владельцами чайханы на Хилокском рынке. В «Галерее Новосибирск» на фуд-корте работают «Ливан Хаус» и «Дядя Дёнер», а в «Сибирском Молле» — Kebab&Grill.