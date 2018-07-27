«Вывели абсолютно всех»: покупателей и продавцов эвакуировали из «Ленты» на Большевистской

Сотрудники и посетители магазина стоят под дождём у гипермаркета

Днём 27 июля посетителей гипермаркета «Лента» на улице Большевистской, 52/1 в Октябрьском районе Новосибирска эвакуировали из здания.







Информацию об этом в редакцию НГС сообщила читательница во второй половине дня.





«Я не знаю, что там случилось, просто всех попросили покинуть помещение, как это положено: "Внимание, просьба всех покинуть помещение по техническим причинам и приносим извинения за доставленные неудобства". Эвакуировали абсолютно всех — и персонал, и покупателей», — рассказала очевидица событий Светлана Стояк.







Как рассказала Светлана, это случилось около 13:20. По оценкам очевидицы, в магазине был довольно спокойный день и из здания вывели около 300 человек.





В полиции обещали прокомментировать ситуацию позже





Как рассказали корреспонденту НГС на автозаправке «Янтарь», находящейся неподалёку, сейчас на парковке гипермаркета нет ни одного автомобиля. «Не знаю, что там произошло. Видно, что нет машин на парковке, хотя обычно их много», — добавил диспетчер АЗС «Янтарь».





Очевидцы событий сообщили, что сейчас парковку у гипермаркета перегородили.







«Реанимация детская подъехала. На месте полиция и пожарная машина», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Василина Шанина.







В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в районе гипермаркета был обнаружен подозрительный предмет.





«На место выехали сотрудники полиции и кинологи с собаками. <…> В ходе проверки установлено, что найденный предмет не представляет никакой опасности для жизни и здоровья граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.





В 14:15 очевидцы сообщили, что посетителям и сотрудникам гипермаркета разрешили вернуться в здание.





В прошлый раз, 23 июня, НГС рассказывал о другой эвакуации — в Ленинском районе Новосибирска из-за пожарной тревоги посетителей вывели из ТЦ «Континент».

